Πάρτε το χαρταετό σας και ετοιμαστείτε αυτήν την Καθαρά Δευτέρα να πετάξετε πιο ψηλά από ποτέ.

Η Καθαρά Δευτέρα σημάνει το τέλος των Αποκριών.

Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα, με διάφορα έθιμα και αποτελεί επίσημη αργία. Με την ονομασία «Κούλουμα» χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός για την Καθαρά Δευτέρα.

Κατά μερικούς προήλθε από τον αναγραμματισμό της λατινικής λέξης «cumulus» που σημαίνει σωρός, αφθονία ή επίλογος, υποδηλώνοντας έτσι το πολύ φαγοπότι με πολύ χορό, ή το τέλος της εορταστικής περιόδου της αποκριάς.

Σήμερα, τα Κούλουμα εορτάζονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας μαζί με το κύριο έθιμο της ημέρας του πετάγματος του χαρταετού.

Taylor Swift – «Sparks Fly»

«Drop everything now

Meet me in the pouring rain

Kiss me on the sidewalk

Take away the pain

‘Cause I see, sparks fly, whenever you smile»

Ariana Grande ft. Zedd – «Break Free»

«This is the part when I say I don’t want ya

I’m stronger than I’ve been before

This is the part when I break free

‘Cause I can’t resist it no more»

Yves Larock – «Rise Up» (Fly Over the Rainbow)

«My dream is to fly

Over the rainbow so high»

«Let’s Go Fly A Kite» από τη «Marry Poppins»

«Oh, oh, oh!

Let’s go fly a kite

Up to the highest height!

Let’s go fly a kite and send it soaring

Up through the atmosphere

Up where the air is clear

Oh, let’s go fly a kite!»

Yoko Ono & Plastic Ono Band – «Kite Song»

«I flew a kite, I held on tight to its string

Each time I go anywhere, I held on tight

In the middle of the night I woke up in fright

Thinking»



Μανώλης Φάμελλος – «Χαρταετός»

«Ήρθες και στο δρόμο μου

Φώτισε ο ουρανός

Να η καρδιά μου πέταξε

Κόκκινος χαρταετός»

Ηλίας Βρεττός – «Και Πετάω Ψηλά»

«Και πετάω ψηλά

Mέχρι τ’ αστέρια φτάνω κι ακόμα παραπάνω

Απόψε έχω πετάξει και πλανήτη έχω αλλάξει

Σε άλλο κόσμο πάω, σ’ άλλη τροχιά περνάω»

Πάνος Κιάμος – «Χαρταετός»

«Τι ήθελες και δεν είχες

Kι έφυγες σαν χαρταετός

Ποιος είπε όσα είπες

Άραγε ποιος εαυτός»

BONUS

Μίκης Θεοδωράκης – «Χαρταετοί» (ορχηστρικό)