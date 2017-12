Εβδομήντα τραγούδια από κινηματογραφικές ταινίες ρίχνονται στη μάχη για μία υποψηφιότητα στα 90α Βραβεία Όσκαρ.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι εβδομήντα τραγούδια διαγωνίζονται προς το παρόν για τις υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Τα τραγούδια είναι λιγότερα από τα συνολικά 93 που είχαν επιλεγεί πέρσι, ωστόσο ο αριθμός τους είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2010, όταν οι υποψηφιότητες για Όσκαρ προέκυψαν από σαράντα τραγούδια.

Αρκετά είναι τα pop τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως το «I Don’t Wanna Live Forever» της Taylor Swift με τον Zayn Malik από το «Fifty Shades Darker», το «The Star» της Mariah Carey από την ομότιτλη ταινία και το «Home» του Nick Jonas από το φιλμ κινουμένων σχεδίων «Ferdinand».

Τα δύο τελευταία τραγούδια, μάλιστα, απέσπασαν από μία υποψηφιότητα για τις επόμενες Χρυσές Σφαίρες, οπότε οι πιθανότητές τους εν όψει των Όσκαρ είναι αρκετές.

Άλλοι γνωστοί ερμηνευτές που εμφανίζονται στον κατάλογο των συνθετών που θα διεκδικήσουν μία θέση στις υποψηφιότητες για Όσκαρ είναι:

Η Sara Bareilles με ένα τραγούδι από την ταινία «Battle of the Sexes», ο Elvis Costello με τη συμμετοχή του στο «Film Stars Don’t Die in Liverpool», η Mary J. Blige με ένα τραγούδι από το «Mudbound», o ράπερ Common («Marshall»), ο αδικοχαμένος Chris Cornell με το τραγούδι που έγραψε για το «The Promise»), αλλά και ο Ryan Tedder των OneRepublic («A Inconvenient Sequel»).

Η αγαπημένη ταινία των βραβείων φέτος, το «Call Me by Your Name» συμμετέχει στη λίστα των προτεινόμενων για υποψηφιότητα με τα τραγούδια «Mystery Of Love» και «Call Me by Your Name» του τραγουδιστή – τραγουδοποιού της indie rock, Sufjan Stevens.

Άλλες ταινίες με δύο συμμετοχές στη λίστα είναι οι «Patti Cake$», «Cars 3» (Αυτοκίνητα 3), «Beauty and the Beast» (Η Πεντάμορφη και το Τέρας) και «Pulimurugan». Οι ταινίες «Elizabeth Blue» και «Lake of Fire» έχουν τρία τραγούδια προτεινόμενα για υποψηφιότητα Όσκαρ η καθεμία.

Τις επόμενες εβδομάδες, τα μέλη με δικαίωμα ψήφου του μουσικού κλάδου της Ακαδημίας θα λάβουν έναν κατάλογο των επιλογών που κρίθηκαν κατάλληλες, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας μαζί με μια συλλογή βίντεο κλιπ που θα αντιπροσωπεύουν τη θέση των τραγουδιών στις αντίστοιχες ταινίες. Στη συνέχεια, τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν ως πέντε τραγούδια.

Τα πέντε τραγούδια που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους από τον μουσικό κλάδο στη συνέχεια τίθενται σε γενική ψηφοφορία. Δύο τραγούδια από κάθε μία ταινία επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην τελική ψηφοφορία.

Οι υποψηφιότητες για τα 90α Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου θα ανακοινωθούν στις 23 Ιανουαρίου 2018. Η τελετή απονομής θα λάβει χώρα στις 4 Μαρτίου 2018 στο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες.

Τα 70 τραγούδια που διεκδικούν υποψηφιότητα για Όσκαρ

«U.N.I (You And I)» από το «And the Winner Isn’t»

«Love And Lies» από το «Band Aid»

«If I Dare» από το «Battle of the Sexes»

«Evermore» από το «Beauty and the Beast»

«How Does A Moment Last Forever» από το «Beauty and the Beast»

«Now Or Never» από το «Bloodline: Now or Never»

«She» από το «Bombshell: The Hedy Lamarr Story»

«Your Hand I Will Never Let It Go» από το «The Book of Henry»

«Buddy’s Business» από το «Brawl in Cell Block 99»

«The Crown Sleeps» από το «The Breadwinner»

«World Gone Mad» από το «Bright»

«Mystery Of Love» από το «Call Me by Your Name»

«Visions Of Gideon» από το «Call Me by Your Name»

«Captain Underpants Theme Song» από το «Captain Underpants The First Epic Movie»

«Ride» από το «Cars 3»

«Run That Race» από το «Cars 3»

«Tell Me How Long» από το «Chasing Coral»

«Broken Wings» από το «City of Ghosts»

«Remember Me» από το «Coco»

«Prayers For This World» από το «Cries από το Syria»

«There’s Something Special» από το «Despicable Me 3»

«It Ain’t Fair» από το «Detroit»

«A Little Change In The Weather» από το «Downsizing»

«Stars In My Eyes (Theme Από το Drawing Home)» από το «Drawing Home»

«All In My Head» από το «Elizabeth Blue»

«Dying For Ya» από το «Elizabeth Blue»

«Green» από το «Elizabeth Blue»

«Can’t Hold Out On Love» από το «Father Figures»

«Home» από το «Ferdinand»

«I Don’t Wanna Live Forever» από το «Fifty Shades Darker»

«You Shouldn’t Look At Me That Way» από το «Film Stars Don’t Die in Liverpool»

«This Is How You Walk On» από το «Gifted»

«Summer Storm» από το «The Glass Castle»

«The Pure And The Damned» από το «Good Time»

«This Is Me» από το «The Greatest Showman»

«The Hero» από το «The Hero»

«How Shall A Sparrow Fly» από το «Hostiles»

«Just Getting Started» από το «If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast»

«Truth To Power» από το «An Inconvenient Sequel: Truth to Power»

«Next Stop, The Stars» από το «Kepler’s Dream»

«The Devil & The Huntsman» από το «King Arthur: Legend of the Sword»

«Have You Ever Wondered» από το «Lake of Fire»

«I’ll Be Gone» από το «Lake of Fire»

«We’ll Party All Night» από το «Lake of Fire»

«Friends Are Family» από το «The Lego Batman Movie»

«Found My Place» από το «The Lego Ninjago Movie»

«Stand Up For Something» από το «Marshall»

«Rain» από το «Mary and the Witch’s Flower»

«Myron/Byron» από το «The Meyerowitz Stories (New and Selected)»

«Longing For Summer» από το «Moomins and the Winter Wonderland»

«Mighty River» από το «Mudbound»

«Never Forget» από το «Murder on the Orient Express»

«Hold The Light» από το «Only the Brave»

«PBNJ» από το «Patti Cake$»

«Tuff Love (Finale)» από το «Patti Cake$»

«Lost Souls» από το «The Pirates of Somalia»

«How A Heart Unbreaks» από το «Pitch Perfect 3»

«The Promise» από το «The Promise»

«Kaadanayum Kaalchilambe» από το «Pulimurugan»

«Maanathe Maarikurumbe» από το «Pulimurugan»

«Stubborn Angel» από το «Same Kind of Different as Me»

«Dancing Through The Wreckage» από το «Served Like a Girl»

«Keep Your Eyes On Me» από το «The Shack»

«On The Music Goes» από το «Slipaway»

«The Star» από το «The Star»

«Jump» από το «Step»

«Tickling Giants» από το «Tickling Giants»

«Fly Away» από το «Trafficked»

«Speak To Me» από το «Voice από το the Stone»

«Walk On Faith» από το «Year by the Sea»