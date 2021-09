50 χρόνια «Imagine»: Το τραγούδι του John Lennon που έγινε παγκόσμιος ύμνος ειρήνης

Το «Imagine» εκφράζει το όραμα του John Lennon για έναν ειρηνικό κόσμο, χωρίς υλισμό, σύνορα που χωρίζουν τα έθνη και θρησκείες.

Από τότε που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 1971, στο εμβληματικό ομώνυμο άλμπουμ «Imagine», ο ύμνος του John Lennon και της Yoko Ono για την ειρήνη έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, μια ανεξίτηλη μελωδία γνωστή σε όλο τον κόσμο, ένα κοινό συναίσθημα ανεξαρτήτως γλώσσας.

Τον Ιούνιο του 1971, ο John Lennon κάθισε σε ένα όρθιο πιάνο Steinway στο μικρό στούντιο που είχε φτιάξει στο Ascot, το αρχοντικό σπίτι του στο Tittenhurst της Αγγλίας, και ηχογράφησε μια απλή, κομψή συνταγή για την ειρήνη στη Γη με τίτλο «Imagine».

Όμως το «Imagine» ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ως προς την ποίηση και τη σοφία του όταν βγήκε από εκείνο το υπνοδωμάτιο.

Μέσα σε είκοσι δύο στίχους, πάνω σε ένα ρυθμό σαν νανούρισμα, ο John Lennon συνδύασε αιχμηρά κοινωνικά επιχειρήματα, φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς πίστης, πολιτικής και απληστίας, με μια παρηγοριά και μια υπόσχεση στη φωνή και στο πιάνο του που μπορούσε να διαπεράσει την απόλυτη κατήφεια.

Αλλά το «Imagine» είναι ένα διακριτικά εριστικό τραγούδι, το μεγαλύτερο επίτευγμα του John Lennon ως τραγουδιστή ερωτικών τραγουδιών και αγωνιστή.

Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τις λέξεις «αγάπη» ή «ελευθερία» στους στίχους. Αντίθετα, κάνει έκκληση για την επίτευξη μιας ενότητας και ισότητας που θα βασίζεται στην πλήρη εξάλειψη της σύγχρονης κοινωνικής τάξης: στην εξάλειψη των γεωπολιτικών συνόρων, της οργανωμένης θρησκείας, της οικονομικής τάξης.

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, το «Imagine» έχει διατηρηθεί ως ένας διαχρονικός παγκόσμιος ύμνος, μια συλλογική προσευχή που ενώνει τον κόσμο μέσα από το τραγούδι και τη φαντασία, προσφέροντας παρηγοριά σε δύσκολους καιρούς και ενότητα, ελπίδα και ευτυχία στους υπόλοιπους.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στην εκθαμβωτική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2021 στο Τόκιο, όπου το τραγούδι διασκευάστηκε από τον διάσημο ορχηστρικό συνθέτη Hans Zimmer ενώπιον ενός παγκόσμιου ακροατηρίου εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, δρομολογώντας την έναρξη των εορτασμών τόσο των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και της Χρυσής Επετείου του «Imagine».

Η Yoko Ono Lennon δηλώνει σχετικά με την προέλευση του «Imagine»: «Ο John και εγώ ήμασταν και οι δύο καλλιτέχνες και ζούσαμε μαζί, οπότε εμπνεύσαμε ο ένας τον άλλον. Το τραγούδι “Imagine” ενσάρκωνε αυτό που πιστεύαμε και οι δύο εκείνη την εποχή».

«Ο John και εγώ γνωριστήκαμε – αυτός προέρχεται από τη Δύση και εγώ από την Ανατολή – και εξακολουθούμε να είμαστε μαζί. Έχουμε αυτή την ενότητα και το “όλος ο κόσμος θα γίνει τελικά ένα” είναι το κλίμα ότι θα είμαστε όλοι μαζί πολύ ευτυχισμένοι. Όλες αυτές οι οδηγίες απευθύνονται στους ανθρώπους και περιγράφουν πώς να περάσουν την αιωνιότητα, γιατί έχουμε πολύ χρόνο», εξηγεί.

Εν τέλει, το «Imagine» είναι μια έκκληση για αμοιβαία ευθύνη, για «μια αδελφότητα των ανθρώπων» και μια καταδίκη των κολαστηρίων που συνεχώς προκαλούμε στους εαυτούς μας.

Επανακυκλοφορεί η ταινία του «Imagine»

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Yoko και ο Sean Ono Lennon, το Estate of John Lennon και η Universal Music Group σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε ένα παγκόσμιο πάρτι για την επέτειο των 50 ετών του «Imagine», του τραγουδιού, του άλμπουμ και της ταινίας.

Μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες μουσικές ταινίες, το «Imagine» (1971) του John Lennon και της Yoko Ono περιέχει όλα τα τραγούδια από το άλμπουμ «Imagine» του Lennon, τέσσερα τραγούδια από το άλμπουμ «FLY» της Ono καθώς και μερικά επιπλέον τραγούδια.

Το 2018, υπό την επίβλεψη της Yoko Ono Lennon, η ταινία αποκαταστάθηκε σε υψηλή ευκρίνεια (HD) από τις αρχικές αρνητικές μπομπίνες των 16 χιλιοστών, καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε ψηφιακά καρέ-καρέ, ενώ ο ήχος αναβαθμίστηκε σε 5.1 surround ήχο και Dolby Atmos από τον βραβευμένο με τρία Grammy τεχνικό και mixer, Paul Hicks.

Η ταινία θα είναι επίσης διαθέσιμη για online για ενοικίαση ή αγορά παγκοσμίως από το Apple TV, το iTunes, το Google Play ή το Amazon Prime.

Συλλεκτική έκδοση του LP «Imagine»

Επίσης, στις 10 Σεπτεμβρίου, οι Capitol / UMe / Universal Music θα κυκλοφορήσουν μια περιορισμένη συλλεκτική έκδοση του άλμπουμ «Imagine» σε διπλό λευκό LP βινύλιο. Στον πρώτο δίσκο περιλαμβάνεται το περίφημο «Ultimate Mix» του 2018 σε μίξη του τεχνικού Paul Hicks, υπό την επίβλεψη της Yoko Ono Lennon, ενώ ο δεύτερος δίσκος περιέχει μια σειρά από outtakes.

Η εμπλουτισμένη έκδοση «Imagine – The Ultimate Mixes & Out-takes» περιλαμβάνει το αρχικό demo για το «Imagine» μαζί με μια σειρά από outtakes που παρουσιάζουν τη διαδικασία σύνθεσης και ηχογράφησης και αναδεικνύουν την εξέλιξη των τραγουδιών.

Περιλαμβάνονται outtakes για σχεδόν όλα τα τραγούδια του δίσκου, όπως τα «Jealous Guy» (Take 9), «It’s So Hard» (Take 6), «Crippled Inside» (Take 3, Take 6), «Gimme Some Truth» (Take 4), «I Don’t Wanna Be A Soldier Mama I Don’t Wanna Die» (Take 25), «Oh My Love» (Take 6), «How Do You Sleep?» (Take 1 & 2), και μια πρώιμη εκδοχή του «Oh Yoko» που προέρχεται από την πρόβα του «Bed Peace», που γυρίστηκε στις Μπαχάμες.

Η ιστορική, remixed και remastered συλλογή 140 τραγουδιών, που εγκρίθηκε πλήρως από τη Yoko Ono Lennon (η οποία επέβλεψε την παραγωγή και τη δημιουργική διεύθυνση) προσφέρει μια ποικιλία εμπειριών ακρόασης που είναι ταυτόχρονα καθηλωτικές και προσωπικές.