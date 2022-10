Ο 50 Cent θεωρεί ότι ο Eminem δεν αναγνωρίζεται αρκετά για τη συμβολή του στη hip-hop

Ο 50 Cent θεωρεί ότι ο Eminem δεν έχει λάβει αρκετά εύσημα για την επίδρασή του στον κόσμο της hip-hop μουσικής.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast «Ebro In The Morning» με θέμα το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα «Hip-Hop Homicides», ο 50 Cent εξήγησε ότι ο Eminem βοήθησε να γίνει η hip-hop μουσική προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους, αυξάνοντας έτσι το προφίλ και τη δημοτικότητα του είδους.

«Δεν νομίζω ότι δίνουν στον Em τα εύσημα που του αξίζουν. Επειδή, για να αγκαλιάσει ο κόσμος κάτι, πρέπει να δει πού ταιριάζει», είπε.

«Νομίζω ότι μέρος της κληρονομιάς του Eminem είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας μας. Οι άνθρωποι δεν θα το πίστευαν αν δεν έβλεπαν πού μπορούν να ταιριάξουν σε αυτό. Και αυτός είναι εκεί και είναι ένας κανονικός καλλιτέχνης λόγω της πορείας του», εξήγησε.

«Όταν βλέπεις το “8 Mile”, βλέπεις μία ιστορία για μαύρους με έναν λευκό πρωταγωνιστή. Βλέπεις φτώχεια, βλέπεις παρόμοιες συνθήκες», πρόσθεσε.

«Κοιτάξτε τους φίλους του Proof και D-12 και τους υπόλοιπους: αυτοί είναι πραγματικοί άνθρωποι της hip-hop. Γι’ αυτό και είναι ένας πραγματικός άνθρωπος της hip-hop», υποστήριξε.

Ο 50 Cent ήταν ένας από τους πολλούς ράπερ που ευχήθηκαν στον Eminem για τα 50α γενέθλιά του τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Οι αστέρες της hip-hop είναι φίλοι και συνεργάτες από τότε που ο 50 Cent υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Shady Records του Eminem το 2002.

«Χρόνια πολλά στο αγόρι μου, Eminem σε αγαπώ. Σου εύχομαι πολλά ακόμα ο Θεός να σε ευλογεί. Θα έρθω να σε δω όταν τελειώσω την περιοδεία μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο 50 Cent.

Εν τω μεταξύ, ο Chuck D των Public Enemy, για τον οποίο ο Eminem έχει αναφέρει ότι είναι ένας από τους ήρωές του στο hip hop, ευχήθηκε στον Marshall Mathers, δημοσιεύοντας στο Twitter ένα σκίτσο του ράπερ που ζωγράφισε ο ίδιος.

«Το “Goat50” σου πάει πολύ, πρωταθλητή, πολλά περισσότερα, Eminem», έγραψε, αναφερόμενος στο ακρωνύμιο «GOAT» της φράσης «ο καλύτερος όλων των εποχών».

Goat50 looks good on you champ many more @Eminem @Rapstation365 pic.twitter.com/E0xSp0qP9i

— Chuck D (@MrChuckD) October 17, 2022