Ο 50 Cent παροτρύνει τον Quavo να φροντίσει την κληρονομιά του Takeoff

«Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν την καλύτερη μουσική από επώδυνες στιγμές», σημειώνει ο 50 Cent.

Ο 50 Cent έστειλε στον Quavo ένα συγκινητικό μήνυμα μετά τον θάνατο του Takeoff, προτρέποντάς τον να φροντίσει την κληρονομιά του εκλιπόντος ράπερ.

Ο Takeoff των Migos, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Kirsnick Khari Ball, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε αίθουσα μπόουλινγκ στο Χιούστον του Τέξας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 1 Νοεμβρίου σε ηλικία 28 ετών.

Μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Takeoff, ο 50 Cent, κατά κόσμον Curtis Jackson, ανάρτησε στο Instagram ένα απόσπασμα από το podcast «Out Of Office» του Rich Kleiman, όπου το μουσικό στέλεχος Steven Victor μιλούσε για τη συμμετοχή του 50 Cent στο μεταθανάτιο πρώτο άλμπουμ του Pop Smoke.

Στη λεζάντα, ο 50 Cent απευθύνθηκε στον Quavo για να αναφέρει ότι «έτσι γίνεται πραγματικά» όσον αφορά την απόδοση τιμής στην κληρονομιά ενός καλλιτέχνη μετά το θάνατό του.

«Πρέπει να τοποθετήσεις αυτό το άλμπουμ σωστά για την κληρονομιά του Takeoff, πήγαινε κάνε μερικές αλλαγές και απάντησε στα πάντα όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν την καλύτερη μουσική από επώδυνες στιγμές», έγραψε ο 50 Cent, αναφερόμενος πιθανότατα στο κοινό άλμπουμ «Only Built For Infinity Links» του Quavo και του Takeoff που κυκλοφόρησε στις αρχές του Οκτωβρίου.

«R.I.P στον Pop Smoke. R.I.P στον Takeoff», πρόσθεσε ο 50 Cent.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης που ανάρτησε ο ράπερ, ο Steven Victor, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Victor Victor Worldwide και Ανώτερος Αντιπρόεδρος A&R στην Universal Music Group, λέει ότι ο δίσκος του Pop Smoke ίσως να μην είχε κυκλοφορήσει αν «δεν είχε ποτέ αυτή τη συζήτηση με τον 50».

«Αφού πέθανε (ο Pop Smoke), ο 50 προσπαθούσε συνεχώς να έρθει σε επαφή μαζί μου», θυμήθηκε ο Victor.

«Έτσι πήγα τελικά να τον δω. Δεν μπορούσα να ακούσω τη μουσική του (Pop Smoke) και ο 50 είπε: “Yo. Είσαι εγωιστής. Δεν μπορείς να αφήσεις τα συναισθήματά σου ή το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε αυτή την καταθλιπτική κατάσταση να σε σταματήσουν από το να εκτελέσεις τα σχέδια που είχατε”», περιέγραψε.

«Πριν από τρεις εβδομάδες, ήσασταν στο γραφείο μου και μιλούσατε για την κατάκτηση του κόσμου. Πέθανε, αλλά ποιος θα συνεχίσει την κληρονομιά του; Ποιος θα φροντίσει να βγει η μουσική του ώστε να μπορεί να φροντίσει την οικογένειά του;», συνέχισε.

Ο 50 Cent του είπε: «Αυτό είναι δική σου ευθύνη. Καταλαβαίνω ότι είσαι λυπημένος και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτό».

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Pop Smoke, με τίτλο «Shoot For The Stars, Aim For The Moon», κυκλοφόρησε τελικά με εκτελεστικό παραγωγό τον 50 Cent τον Ιούλιο του 2020 και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Pop Smoke έπεσε νεκρός από πυρά σε ηλικία 19 ετών τον Φεβρουάριο του 2020 κατά τη διάρκεια ληστείας σε μία κατοικία στο Hollywood Hills.