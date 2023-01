Ο 50 Cent δημιουργεί μία σύγχρονη τηλεοπτική εκδοχή του «8 Mile» σε συνεργασία με τον Eminem

«Πρέπει να υπάρχει για την κληρονομιά του».

Ο 50 Cent ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μία «σύγχρονη» εκδοχή της ημι-αυτοβιογραφικής ταινίας «8 Mile» του Eminem.

Στην ταινία «8 Mile», που κυκλοφόρησε το 2002, ο Eminem πρωταγωνιστούσε στον ρόλο του επίδοξου ράπερ B-Rabbit, μαζί με τους Kim Basinger, Brittany Murphy και Anthony Mackie.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο κριτικών και εισπράξεων, ενώ το soundtrack που τη συνόδευε περιείχε το εμβληματικό και βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «Lose Yourself» του Eminem.

Σε μια νέα συνέντευξή του, ο 50 Cent ανακοίνωσε τα σχέδιά του να αφηγηθεί εκ νέου την ιστορία. «Θα φέρω το “8 Mile” στην τηλεόραση», δήλωσε στο Big Boy TV πριν επιβεβαιώσει ότι ο Eminem γνωρίζει για το σχέδιο.

«Ποιανού ιδέα είναι αυτή; Έπρεπε να πείσεις την Em; Γιατί το “8 Mile” είναι κλασικό», ρώτησε στη συνέχεια ο Big Boy, με τον 50 Cent να απαντά: «Όχι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει για την κληρονομιά του», λέγοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτή την ιστορία για να «καταλάβει» τη μουσική.

«Πρόκειται πραγματικά για την κουλτούρα που χάνει το χρώμα της, για να νιώσουν όλοι ότι την απολαμβάνουν και εκτιμούν (τη μουσική των μαύρων). Βλέπουν κάποιον που είναι αποδεκτός και σεβαστός, αυτό τους κάνει να αισθάνονται και αυτοί μέρος της», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο 50 Cent είπε ότι θα ήθελε να δημιουργήσει μία «σύγχρονη εκδοχή» του «8 Mile», συγκρίνοντάς την με την πρόσφατη αναβίωση της σειράς «The Fresh Prince Of Bel-Air» (Ο πρίγκιπας του Μπελ Αιρ).

«Θέλω να δείξω και να προσφέρω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, πράγματα που θα έλεγες σε μια συνέντευξη ή διαφορετικά πράγματα που βγάζεις προς τα έξω. Θα δείτε αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στην επιφάνεια στην ιδιοσυγκρασία των χαρακτήρων», σημείωσε.

«Θα είναι μεγάλο. Θα χτυπήσω εκατό, θα χτυπήσω εκατό», συνέχισε, αναφερόμενος πιθανότατα στη μακροχρόνια σειρά «Power» του Starz, στην οποία είναι παραγωγός, καθώς και στα διάφορα spinoffs της «Power Book II: Ghost», «Power Book III: Raising Kanan» και «Power Book IV: Force».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Big Boy TV, ο 50 Cent επιβεβαίωσε ότι η τηλεοπτική σειρά του για τον Snoop Dogg είναι και πάλι στα σκαριά, αφού πέρυσι είχε ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρούσε επειδή το τηλεοπτικό κανάλι «είχε χάσει την μπάλα».

Το «A Moment In Time: Murder Was The Case», που ανακοινώθηκε το 2021, είναι μία ανθολογία που επικεντρώνεται στα εγκλήματα που σημειώθηκαν στα παρασκήνια της ιστορίας του hip-hop.

Η σειρά επρόκειτο να διαδραματίζεται το 1993, κατά τη διάρκεια της δίκης του Snoop Dogg για τη δολοφονία του Phili Woldermariam, ενός μέλους μίας αντίπαλης συμμορίας που σκοτώθηκε από τον σωματοφύλακα του ράπερ, McKinley Lee. Τόσο ο Snoop Dogg, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Calvin Broadus, όσο και ο Lee κρίθηκαν αθώοι στις κατηγορίες δολοφονίας πρώτου και δεύτερου βαθμού.