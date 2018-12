Με δύο κυκλοφορίες αποχαιρετούν οι 5 Seconds Of Summer τη χρονιά.

Οι 5 Seconds Of Summer (5SOS) χαρίζουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους θαυμαστές τους με την κυκλοφορία του «Meet You There Tour Live», ένα ενθύμιο της παγκόσμιας περιοδείας τους που διοργανώθηκε 2018.

Η συλλογή περιλαμβάνει 20 τραγούδια με ζωντανές εκδόσεις πολλών singles από το νέο άλμπουμ «Youngblood» του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του ομότιτλου και μάλιστα πλατινένιου τραγουδιού και των «Want You Back» και «Valentine», «She’s Kinda Hot», «She Looks So Perfect» κ.ά.

Το «Meet You There Tour Live» κυκλοφορεί επίσης σε περιορισμένη έκδοση LP βινυλίου που θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία μόνο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2019.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, το γκρουπ έδωσε 53 συναυλίες σε ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ιαπωνία. Η αυλαία άνοιξε στις 2 Αυγούστου και το φινάλε δόθηκε στις 19 Νοεμβρίου.



Παράλληλα, οι 5 Seconds Of Summer συνεργάζονται με την Julia Michaels.

Το τραγούδι «Lie To Me» εγκωμιάστηκε από το «Rolling Stone» ως ένα από τα καλύτερα σημεία του άλμπουμ «Youngblood», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Capitol Records / Universal και έγινε το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ των 5SOS που καταλαμβάνει την κορυφή στις ΗΠΑ.

H μπάντα από την Αυστραλία ηχογράφησε μία νέα έκδοση του τραγουδιού με τη συμμετοχή της 25χρονης Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού.

Η Julia Michaels έχει υπάρξει υποψήφια για τον τίτλο του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» στα Βραβεία Grammy, στα American Music Awards και στα MTV Video Music Awards.