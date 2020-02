Οι 5 Seconds of Summer μοιράζονται το single «Old Me»

Οι 5 Seconds of Summer συνεχίζουν δυναμικά τις κυκλοφορίες, καθώς πλησιάζουν οι εβδομάδες για την άφιξη της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους.

Το single «Old Me» είναι μία αναδρομή στο παρελθόν των μελών του συγκροτήματος, αλλά και ένας προσωπικός στοχασμός για τη δύναμη της συγχώρεσης.

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο καινούργιο άλμπουμ «CALM» των 5 Seconds of Seconds που θα κυκλοφορήσει από τις Interscope Records / EMI Music Australia στις 27 Μαρτίου.

Το «CALM» έχουν προμηνύσει τα singles «Easier» και «Teeth» που αποκαλύφθηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως και το πιο πρόσφατο «No Shame».

Τη σκυτάλη παίρνει τώρα το «Old Me», ένα τραγούδι που υπογράφουν οι Luke Hemmings και Ashton Irwin της μπάντας μαζί με μία εκλεκτή ομάδα δημιουργών που αποτελείται από τους Brian Lee, Dre Moon, Billy Walsh, Louis Bell, Ali Tamposi και watt.

Το τραγούδι ξεφεύγει από το συνηθισμένο ήχο των 5SOS. Ηλεκτρονικά beats με trap επιρροές συνδυάζονται αρμονικά με το φαλσέτο του Luke Hemmings.

Τα μέλη των 5 Seconds of Summer ετοίμασαν ένα lyric video που ανταποκρίνεται στο πνεύμα του «Old Me», επιλέγοντας φωτογραφίες και πλάνα από διάφορες στιγμές στις ζωές τους, από την παιδική ηλικία τους μέχρι σήμερα.

SHOUT OUT TO THE OLD ME pic.twitter.com/PrY3aWB6Y5

— 5 Seconds of Summer (@5SOS) February 21, 2020