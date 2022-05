Το νέο άλμπουμ των 5 Seconds of Summer θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Οι 5 Seconds of Summer ανακοίνωσαν ότι το πέμπτο άλμπουμ τους, με τίτλο «5SOS5», θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Αυτή θα είναι η πρώτη δισκογραφική που θα κυκλοφορήσει το pop/rock συγκρότημα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας του με την BMG.

Το CD deluxe και οι ψηφιακές εκδόσεις του «5SOS5» θα περιέχουν 19 τραγούδια, ενώ το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει επίσης σε κασέτα και βινύλιο.

Το «5SOS5» θα αναδείξει την πολύπλευρη καλλιτεχνική φύση και την ανάπτυξη του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των δέκα και πλέον ετών την πορείας του και τον δυναμικό ήχο του, ο οποίος θα πλαισιώνεται από στοχαστικούς και ενδόμυχους στίχους.

Το μεγαλύτερο μέρος του νέου άλμπουμ έχει γραφτεί από τους ίδιους τους 5 Seconds of Summer, ενώ της παραγωγής ηγήθηκε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Michael Clifford.

Το «5SOS5» περιλαμβάνει το νέο single «Me, Myself & I» καθώς και τα ήδη γνωστά singles «Take My Hand» και «Complete Mess», που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, μαζί με 16 ακόμη νέα τραγούδια.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι 5 Seconds of Summer κυκλοφορούν το νέο single «Me, Myself & I».

Το συναισθηματικά φορτισμένο «Me, Myself & I» είναι ένα ορμητικό τραγούδι για ένα χωρισμό, το οποίο αναδεικνύει τις pop και punk επιρροές του συγκροτήματος με αγριεμένα riffs και ένα επιβλητικό ρεφρέν.

Την «Me, Myself & I» υπογράφουν οι Jason Evigan (Maroon 5, Dua Lipa, David Guetta, Jason Derulo), Jon Bellion (Justin Bieber, Halsey, Lauv), Pete Nappi (Gayle, Madison Beer) και Mick Coogan (Charlotte Lawrence, Carlie Hanson). Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Μαΐου.

Το «Me, Myself & I» έκανε την παγκόσμια πρώτη πρεμιέρα του στην εκπομπή του Zane Lowe στο Apple Music, όπου προβλήθηκε παράλληλα μια αποκλειστική συνέντευξη των 5 Seconds of Summer για τη νέα μουσική τους και το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Το «5SOS5» είναι το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά το «Calm» του 2020, το οποίο περιείχε επιτυχημένα singles όπως το «Easier» (πλατινένιο στις ΗΠΑ και δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία) και το «Teeth» (χρυσό στις ΗΠΑ και δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία).

Τον Αύγουστο του 2021, ο τραγουδιστής των 5 Seconds of Summer, Luke Hemmings, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «When Facing The Things We Turn Away From», με το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts στη γενέτειρά του, την Αυστραλία.

Το tracklist του «5SOS5»

1. COMPLETE MESS

2. Easy For You To Say

3. Bad Omens

4. Me Myself & I

5. Take My Hand

6. CAROUSEL

7. Older

8. HAZE

9. You Don’t Go To Parties

10. BLENDER

11. Caramel

12. Best Friends

13. Bleach

14. Red Line

15. Moodswings

16. Flatline

17. Emotions

18. Bloodhound

19. TEARS!