Οι 5 Seconds of Summer αποκαλύπτουν το νέο άλμπουμ «C A L M»

Η πιο φιλόδοξη δουλειά των 5SOS.

Οι 5 Seconds of Summer μοιράζονται τη νέα δισκογραφική δουλειά τους.

Το «C A L M» είναι το τέταρτο studio album των 5SOS και ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος που κυκλοφορούν με το σήμα της Interscope Records της Universal Music. Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται το ολοκαίνουργιο single «Wildflower», όπως και τα τραγούδια «Easier», «Teeth», «No Shame» και «Old Me» που είχαν αποκαλυφθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Το πάθος για τη μουσική που έχουν σε όλη τη ζωή τους τα μέλη των 5 Seconds of Summer αναδεικνύει το «C A L M» στην πιο φιλόδοξη δουλειά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το συγκρότημα εξερευνά με τόλμη καινούργια ηχητικά πεδία και υλοποιεί το όραμά του φτάνοντας σε ένα νέο επίπεδο ειλικρίνειας και βάθους συναισθημάτων.

«Αυτά τα νέα τραγούδια φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αλλά παίζουμε για τα επόμενα 10 χρόνια ή και ακόμα περισσότερα. Μοιάζει σαν είναι το πρώτο άλμπουμ μας, σαν να έχουμε βρει επιτέλους αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε από το ξεκίνημα αυτής της μπάντας», λέει ο μπασίστας Calum Hood.

Οι 5 Seconds of Summer ετοίμασαν το «C A L M» σε στενή συνεργασία με τον παραγωγό Andrew Watt (Post Malone, Camila Cabello). «Αγαπάει το rock & roll μέχρι το κόκκαλο και είναι μεγάλος πρωτοπόρος από την άποψη αυτών που φέρνει στην pop», σημειώνει ο τραγουδιστής Luke Hemmings.

Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ήταν αποτέλεσμα της πολυήμερης παραμονής των 5SOS στο στούντιο του Watt, που παλαιότερα ήταν η κατοικία του Τσάρλι Τσάπλιν, ένας χώρος χωρίς παράθυρα τον οποίο ο κιθαρίστας Michael Clifford περιγράφει ως «πραγματικά σκοτεινό που προκαλεί υπερβολικό ιδρώτα».

Το συγκρότημα επικεντρώθηκε επίσης στη διεύρυνση του ήχου του.

«Ήμασταν ενθουσιασμένοι που ενσωματώσαμε αυτής την industrial μουσικότητα σε αυτό που κάνουμε ως μπάντα. Μεγάλο μέρος της προέρχεται από την παραμονή μας στο Λος Άντζελες και τις επισκέψεις σε goth clubs στα οποία μάθαινα μουσική που δεν είχα ακούσει στην Αυστραλία, ενώ μετά μελετούσα είδη όπως η new wave και η darkwave», σχολιάζει ο Ashton Irwin.

«Ως ντράμερ ελκύομαι από τους ρυθμούς που είναι πολύ έντονοι και χοντροκομμένοι και ήταν συναρπαστικό που το φέραμε αυτό στη μελωδική δομή της pop», τονίζει.

Ταυτόχρονα με την εξέλιξη του ήχους, οι 5 Seconds of Summer έκαναν πιο σύνθετους και τους στίχους τους.

«Ακόμα κι όταν γράφουμε κάτι όμορφο, προσπαθούμε πάντα να βάζουμε κατά κάποιο τρόπο μία σκοτεινή πινελιά έτσι ώστε το τραγούδι να έχει τη δική μας μοναδική σφραγίδα», λέει ο Hemmings.

Η συναισθηματική ειλικρίνεια του «C A L M» έχει τις ρίζες της σε μία από τις πιο κρυφές φιλοδοξίες των 5 Seconds of Summer: Να δημιουργήσουν μία διαχρονική και ολοένα και πιο δυνατή σύνδεση με το κοινό τους.

«Μεγαλώσαμε όλοι έχοντας συντροφιά εκείνα τα συγκροτήματα που σήμαιναν τόσα πολλά για εμάς και γεμίζει την ψυχή μου να βλέπω τους θαυμαστές μας να βρίσκουν τους εαυτούς τους με τη μουσική μας με ένα τρόπο που τους δίνει χαρά», αναφέρει ο Irwin.

«Θέλαμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε τα τραγούδια μας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν πραγματικά τη δοκιμασία του χρόνου. αυτό επιδιώκουμε από τότε που ήμασταν παιδιά και σε αυτό το σημείο είναι όλα όσα πραγματικά γνωρίζουμε να κάνουμε», υπογραμμίζει.



Το tracklist του «C A L M»

1. Red Desert

2. No Shame

3. Old Me

4. Easier

5. Teeth

6. Wildflower

7. Best Years

8. Not In The Same Way

9. Lover Of Mine

10. Thin White Lies

11. Lonely Heart

12. High