Οι 5 Seconds of Summer ανακοινώνουν το άλμπουμ «Calm» – Ακούστε το single «No Shame»

Το τέταρτο άλμπουμ των 5SOS είναι γεγονός.

Οι 5 Seconds of Summer ανακοινώνουν την κυκλοφορία νέου δίσκου, παρουσιάζοντας συγχρόνως το νεότερο προπομπό του.

Το τέταρτο studio album της μπάντας φέρει τον τίτλο «Calm» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου. Το «Calm» θα αποτελέσει την πρώτη δισκογραφική δουλειά των 5SOS σε συνεργασία με την Interscope Records της Universal Music Group.

Για το άλμπουμ έχουν προϊδεάσει ήδη το industrial rock και nu-metal κομμάτι «Teeth» και το «Easier», ένα single εμπνευσμένο από τους Nine Inch Nails. Τρίτο δείγμα του «Calm» είναι το τραγούδι «No Shame» που μόλις κυκλοφόρησε.

«Για να τα καταφέρει μία μπάντα μέχρι τα τέσσερα άλμπουμ δεν είναι από μόνο του μικρό επίτευγμα, όμως αυτό που με κάνει τόσο χαρούμενο που βρίσκομαι στους 5 Seconds of Summer είναι ότι επαναπροσδιοριζόμαστε, συνεχώς εξελισσόμαστε ως δημιουργοί και καταλήγουμε με μουσική για την οποία δεν ήμασταν ποτέ πιο υπερήφανοι», λέει ο Luke Hemmings, ο κεντρικός τραγουδιστής της μπάντας.

«Το “Calm” αφηγείται ένα ταξίδι μέσα από τη ζωή ενός νεαρού άνδρα, για το καλύτερο ή το χειρότερο. Είμαστε όλοι άνθρωποι και κάνουμε όλοι λάθη, μερικές φορές πληγώνουμε αυτούς που αγαπάμε και αναπόφευκτα, τους εαυτούς μας στην πορεία», συνεχίζει.

Ο Luke Hemmings τονίζει ότι «το “Calm” αφήνει την μπάντα σε μία πολύ πιο χαρούμενη, με ενότητα και ήρεμη ψυχική κατάσταση για να συνεχίσει να δημιουργεί άλμπουμ τα επόμενα χρόνια», τονίζει.

Το «Calm» θα διατεθεί σε ποικιλία φυσικών εκδόσεων: Σε standard CD, deluxe fan box και κασέτα.

Επίσης θα κυκλοφορήσει σε deluxe έκδοση που θα περιλαμβάνει αποκλειστικό εξώφυλλο, αφίσα και επιπλέον κομμάτια, τις vault versions που αποτελούν εκδοχές τραγουδιών του άλμπουμ επεξεργασμένες για live εκτελέσεις.

Οι 5 Seconds of Summer είναι το πρώτο συγκρότημα (που δεν είναι vocal group) στην ιστορία που έχει κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard 200» με τους πρώτους τρεις δίσκους του.

Παράλληλα, οι 5 Seconds of Summer ανακοινώνουν τη διεξαγωγή της περιοδείας «No Shame 2020 Tour» που θα ξεκινήσει το Μάιο από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και θα συνεχιστεί σε Ευρώπη, Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Το tracklist του «Calm»

1. Red Desert

2. No Shame

3. Old Me

4. Easier

5. Teeth

6. Wildflower

7. Best Years

8. Not In The Same Way

9. Lover Of Mine

10. Thin White Lies

11. Lonely Heart

12. High