Οι 5 Seconds of Summer γιορτάζουν δέκα χρόνια ως συγκρότημα με το νέο single «2011»

Με νέο τραγούδι επιστρέφουν οι 5 Seconds of Summer.

Οι 5 Seconds of Summer κυκλοφορούν ένα νέο single με τίτλο «2011» με το οποίο αποτίουν φόρο τιμής στη συγκλονιστική διαδρομή τους από το 2011 μέχρι σήμερα και γιορτάζουν δέκα χρόνια επιτυχίας.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του single, το συγκρότημα επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του με ένα τεράστιο παγκόσμιο livestream event για τον εορτασμό των δέκα ετών του, το οποίο μεταδόθηκε δωρεάν στο YouTube, το μέρος όπου οι 5 Seconds of Summer ξεκίνησαν την αλματώδη άνοδό τους πριν από μια δεκαετία.

Οι 5 Seconds of Summer εμφανίστηκαν από το Λος Άντζελες και πραγματοποίησαν ένα σόου που ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή μουσική παράσταση. Εκτός από τις κλασικές επιτυχίες από τον κατάλογό του, το συγκρότημα έκανε ένα διασκεδαστικό ταξίδι με σκίτσα που σχετίζονται με τα τελευταία 10 χρόνια της πορεία τους και μοναδικές ματιές σε ιδιαίτερες αναμνήσεις και στιγμές, ενώ παρουσιάστηκε επίσης για πρώτη φορά το νέο single «2011».

«Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια των 5 Seconds of Summer. Από μόνα τους είναι τα καλύτερα δέκα χρόνια της ζωής μας. Για να τιμήσουμε λοιπόν κάθε εμπειρία, μάθημα και άνθρωπο που συναντήσαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε το “The 5 Seconds of Summer Show”, κάτι που αποτυπώνει την επιδίωξη της δημιουργίας, την αγάπη για τη σχέση που έχουμε με τους θαυμαστές μας και τα ατελείωτα όρια του τι σημαίνει να είσαι σε μια μπάντα», σχολιάζει το συγκρότημα.

«Το κυριότερο, ανακαλύψαμε για άλλη μια φορά πόσο όμορφο είναι να μπορούμε να μοιραζόμαστε την ιστορία μας μαζί», συνεχίζει.

«Παράλληλα, κυκλοφορούμε ένα τραγούδι με τίτλο “2011”, το οποίο είναι ένας φόρος τιμής στο παρελθόν και μία ένδειξη για όσα επιφυλάσσουμε για το μέλλον. Έχουμε αγαπήσει κάθε λεπτό της παρουσίας μας σε αυτό το συγκρότημα. Σε άλλα δέκα χρόνια 5 Seconds of Summer», προσθέτει.

Οι 5 Seconds of Summer σχηματίστηκαν το 2011 και είναι ένα πολυπλατινένιο pop / rock συγκρότημα από την Αυστραλία με τον Luke Hemmings στο τραγούδι και στην κιθάρα, τον Michael Clifford στα φωνητικά και στην κιθάρα, τον Calum Hood στα φωνητικά και στο μπάσο και τον Ashton Irwin στα φωνητικά και στα ντραμς.

Ξεκίνησαν φέρνοντας την αγνή punk ενέργειά τους στην pop μουσική και γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Επίσης, είναι το μοναδικό συγκρότημα στην ιστορία που κυριάρχησε στο Νο. 1 του Billboard 200 με τα τρία πρώτα του ολοκληρωμένα άλμπουμ.

Μετά από πολλές περιοδείες σε όλο τον κόσμο, οι 5 Seconds of Summer έχουν πουλήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια και περισσότερα από 12 εκατομμύρια albums, ενώ πρόσφατα το hit single τους «Youngblood» έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify.

Το «2011» εγκαινιάζει τη συνεργασία των 5 Seconds of Summer με τη νέα δισκογραφική στέγη τους, την BMG και αποτελεί το πρώτο τραγούδι της μπάντας μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του frontman Luke Hemmings, με τίτλο «When Facing The Things We Turn Away From».