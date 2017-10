Οι πέντε πιο αξιοπρόσεχτες dance κυκλοφορίες του μήνα που πρέπει να ακούσετε.

Michael Jackson – «Thriller» (Steve Aoki Midnight Hour Remix)

Οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του, o Michael Jackson παραμένει ο βασιλιάς της pop κουλτούρας! Ένα πολυαναμενόμενο album από τον Michael Jackson μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Scream» είναι μια συλλογή με τραγούδια από την γνωστή δισκογραφία του Jacko, που έχουν θεματική που παραπέμπει σε στοιχεία του Halloween. Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται καλύπτουν ολόκληρη τη δισκογραφία, από τον καιρό των Jackson 5 μέχρι και το «Invicible».

Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα καινούργιο κομμάτι είναι ένα mash up των τραγουδιών «Blood on the Dance Floor», «Dangerous», «Dirty Diana», «This Place Hotel», «Is It Scary» και «Leave Me Alone».

Εδώ, ο Superstar DJ Steve Aoki με το γνωστό επιθετικό και uplifting EDM ήχο του δίνει μια «σκληρή» εκδοχή στο κλασικό dance τραγούδι «Thriller».

Simon Field & SverreV – «La La La»

Ένα τραγούδι που όλοι ψάχνουν, το εκπληκτικά χαρούμενο «La La La» φέρνει τη δροσερή, σκανδιναβική pop αισθητική στα αυτιά μας, με ένα όμορφο κοκτέιλ φυσικών και ηλεκτρονικών ήχων.

Δημιουργός είναι ο Simon Field, ο καλλιτέχνης με προηγούμενες κυκλοφορίες στη Sony και στη Universal, με πολλές παγκόσμιες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένου του «Hold On», κομμάτι που ακούστηκε στην διάσημη τηλεοπτική σειρά «Californication» και έφτασε στην κορυφή του Spotify Viral Chart. Μαζί του στην παραγωγή ο Νορβηγός DJ και παραγωγός SverreV.

To «La La La» έχει όλα τα φόντα να κυριαρχήσει στα ραδιοφωνικά dance pop airplays όλου του κόσμου: Δυνατές μελωδίες, uplifting Beat, και φωνητικά που σου δημιουργούν την θέληση να τραγουδήσεις δυνατά και ασταμάτητα τους στίχους.

Wankelmut & Bjorn Dixgard – «I Keep Calling»

Έπειτα από διαδοχικές πλατινένιες single επιτυχίες και εισβάλλοντας σχεδόν σε όλες τις λίστες και τα airplay των dance Dj από την Ίμπιζα μέχρι το Miami, ο παραγωγός από τη Γερμανία Wankelmut επιστρέφει με ένα hit που έχει τις προδιαγραφές να ακολουθήσει την πορεία των προηγούμενων τεράστιων επιτυχιών.

Ο τίτλος του single είναι «I Keep Calling» και στο πλευρό του Wankelmut συναντάμε τον Σουηδό Bjorn Dixgard και τα ιδιαίτερα φωνητικά του.

Εστιάζοντας στο σύγχρονο club ήχο που εδώ συνδυάζεται με uplifting vocals και μια εξαιρετική pop μελωδία, δημιουργεί ένα ακόμη χορευτικό anthem που η επιτυχία του είναι προδιαγραμμένη

Ο Wankelmut συστήθηκε στο ελληνικό κοινό από τα hits «My Head Is A Jungle» (προβλήθηκε σε καμπάνια αρώματος του οίκου Yves Saint Laurent) και το «One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix)» που έγινε #1 σε χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αlan Walker – «The Spectre»

Ο Alan Walker πηγαίνει τον χρόνο πίσω και αναδημιουργεί ένα παλαιότερο τραγούδι του με τίτλο «The Spectre», αφιερώνοντάς το στους fans που τον ακολουθούσαν πριν κάνει τις τεράστιες επιτυχίες των «Faded», «Sing Me Sleep» και «Alone».

Με το «Faded» φυσικά να αποτελεί πλέον ένα dance classic από το πρόσφατο παρελθόν μετρώντας πάνω από 4(!) δισεκατομμύρια streams μόνο στο YouTube.

O Alan Walker έχει γίνει και ένας από τους πιο περιζήτητους remixers της παγκόσμιας dance σκηνής, «πειράζοντας» τραγούδια των Coldplay, Sia, Charli XCX, Bruno Mars και Julia Michaels.

Anjelo & Livin R – «Sun Comes Up»

Ο Anjelo, resident του «Hakkasan Mykonos», με δεκάδες guest εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη τη χειμερινή σεζόν, συνεργάζεται με τον Livin R που φέτος κλείνει μια επιτυχημένη δεκαετή πορεία στο χώρο της pop/dance μουσικής παραγωγής στη χώρα μας, με τελευταίο του επίτευγμα τη παραμονή του για εφτά συναπτές εβδομάδες στη Νο1 θέση του Top 100 Shazam chart της Βουλγαρίας.

Στα φωνητικά, η Superstar από τη Ρουμανία Andreea Banica που μετράει πάνω από 150 εκατομμύρια προβολές στο YoutuBe με τις συνεχόμενες επιτυχίες της, αλλά και 2.000.000 ακόλουθους σε Facebook και Instagram.