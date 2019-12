O 3ος Ραδιομαραθώνιος του Ρυθμού 949 στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία

View this post on Instagram

Για τους «άπιστους Θωμάδες»‼️🤣 όπως λέει και η @ioannalaiou o @d_ougarezos και ο @stamatisdone που δεν πιστεύουν ότι οι #mappes μας μένουν μόνιμα στο ειδικά διαμορφωμένο studio του #rythmou949 😜🤩‼️ • 👉 ο #ραδιομαραθώνιος2019 συνεχίζεται, ας στηρίξουμε όλοι την ένωση @mazigiatopaidi 🙏✌️ • #radiomarathonios2019 #themallathens #mazigiatopaidi #rythmos949