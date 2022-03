3 χρόνια Πέρα Πλάσματα στις 11/3 στη σκηνή του Θέατρου ”Κάτω από τη γέφυρα”

Στο πλαίσιο των μουσικών παραστάσεων, “Βραδιές κάτω από τη γέφυρα“, Τα Πέρα Πλάσματα κλείνουν 3 χρόνια από την ίδρυση τους και για να το γιορτάσουν, ανεβαίνουν στη σκηνή του Θέατρου ”Κάτω από τη γέφυρα” και σας καλούν σε μια συναυλία-συνάντηση Πλασμάτων με τίτλο «3 χρόνια Πέρα Πλάσματα», την Παρασκευή 11 Μαρτίου.

Τα Πέρα Πλάσματα Αlive | Συμμετέχουν:

Μαρία Λατσίνου – τραγούδι

Μιχάλης Κωτσόγιαννης – τραγούδι/ακουστική κιθάρα

Γιάννης Π.Π. Τσαμαντάκης – τραγούδι/απαγγελία

Πέτρος Κουτρουμπής – κιθάρα

Κώστας Μπορμπόλης – μπάσο

Λάζαρος Παπαγεωργίου – τύμπανα

Κώστας Δάρας – πλήκτρα/πιάνο

Γιάννης Παπαδήμος- βιολί

Σχεδιασμός Ήχου/ Φώτων : Γιάννης Βαφειάδης

Συντονισμός/επιμέλεια: Γιάννης Π.Π. Τσαμαντάκης

“Σε όλους τους ανθρώπους βλέπω τον εαυτό μου

και από αυτούς υφαίνω το τραγούδι του εαυτού μας”

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9.15 αλλά λόγω των «γενεθλίων μας»,είστε καλεσμένοι από τις 7.30 ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δείτε μέρος του soundcheck και από τις 20.00 μέχρι τις 21.00 να συνομιλήσετε και να πιείτε το ποτό σας μαζί με το συγκρότημα, εμείς εκεί θα περιφερόμαστε εξάλλου για να σας γνωρίσουμε!!

Θα χαρίσουμε και 2 βιβλία-cd με υπογραφές όλης της μπάντας σε 2 τυχερούς καθώς και 1 t-shirt ΠεραΠλασματικό!!!

Θα παιχτεί ολόκληρο “Το τραγούδι του εαυτού μας” (concept album 90 λεπτών βασισμένο στον Walt Whitman) για ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ φορά σε αυτή τη μορφή καθώς από το καλοκαίρι μεταμορφώνεται πλέον σε κάτι άλλο (soon to be announced!!).

Tα Πέρα Πλάσματα

ΤΑ ΠΕΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ – “Το τραγούδι του εαυτού μας”

Concept album / cd με βιβλίο 88 σελίδων

βασισμένο στο ποίημα “Song of myself” του Walt Whitman (σε πρώτη παγκόσμια),

με τη συμμετοχή: 25 ερμηνευτών, 14 μουσικών, 16 ηθοποιών και 15 εικαστικών.

Το εμβληματικό ποίημα του σπουδαίου Αμερικανού ποιητή Walt Whitman, γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία τραγούδι, μέσα από την μελοποίηση που έκανε το συγκρότημα Πέρα Πλάσματα, και κυκλοφορεί σε ένα βιβλίο / cd, με την συμμετοχή 25 τραγουδιστών, 14 μουσικών, 16 ηθοποιών και 15 εικαστικών.

Μια τολμηρή έκδοση που μας συστήνει ένα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε μια μουσική απόδοση με έντονο ηλεκτρικό ήχο αλλά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

Την απόδοση του ποιήματος έκανε ο Γιάννης Τσαμαντάκης, κεντρικό πρόσωπο στο συγκρότημα “Τα Πέρα Πλάσματα” και μαζί με το συγκρότημα έδωσαν το μουσικό περιβάλλον που “ντύνει” τον λόγο του Whitman, με ένα τρόπο που λόγος και μουσική δείχνουν να ήταν από πάντα μαζί.

“Το θέατρο «Κάτω από τη Γέφυρα», είναι ένας από τους πιο ζεστούς και φιλόξενους χώρους πολιτισμού της Αττικής από το 1997. Με αφορμή την ανάγκη ποιοτικής ψυχαγωγίας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αλλά και επικοινωνίας καλλιτεχνών – κοινού η εταιρεία παραγωγής #Live2 Entertainment ανέλαβε την μετατροπή του θεάτρου σε έναν ασφαλή υπερσύγχρονο συναυλιακό χώρο, που πληροί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της πανδημίας, για να φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις νέων αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών.”

INFO

Παρασκευή 11 Μαρτίου 21:15

Είσοδος : 10€ (αριθμημένες θέσεις )

Προπώληση εισιτηρίων : www.viva.gr ,στο δίκτυο της viva και στα Public

https://www.viva.gr/tickets/music/ta-pera-plasmata-3-chronia-pera-plasmata/

Θέατρο «Κάτω από τη Γέφυρα»

Πλατεία Καραΐσκάκη, Γιαννοπούλου 1,Νέο Φάληρο

Τηλέφωνο θεάτρου: 210 4816200

Διοργάνωση – Παραγωγή:

Γιάννης Βαφειάδης / www.live2.gr

* Ο χώρος του θεάτρου διαθέτει δωρεάν Parking.

* Το θέατρο έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ.

* Ο χώρος τηρεί όλες τις συστάσεις και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας σε σχέση με τον COVID-19. Ακολουθεί σχολαστικά όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και αποστάσεων, ώστε κανείς να μη διστάσει και στερηθεί το αγαθό της ψυχαγωγίας.

* Οι εισερχόμενοι στο χώρο πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, καθώς ο χώρος είναι COVID-FREE.

* Ανήλικοι 12 – 17 ετών απαραίτητη η προσκόμιση self-test.

* Η αίθουσα του θεάτρου, καθώς και οι υπόλοιποι χώροι του (φουαγιέ, καμαρίνια) εξαερίζονται με συνεχή ροή καθαρού αέρα.

* Πριν και μετά από κάθε παράσταση θα υλοποιείται απολύμανση όλων των χώρων που κινήθηκε το κοινό, οι καλλιτέχνες και το τεχνικό προσωπικό.