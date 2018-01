Ποιοι είναι οι 22 καλλιτέχνες που έχουν αποκτήσει από ένα θρόνο στο πάνθεον των Βραβείων Grammy;

Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιανουαρίου η καρδιά της μουσικής θα χτυπά στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθούν τα εξηκοστά Βραβεία Grammy.

Σε σύνολο 84 κατηγοριών που γιορτάζουν τους καλύτερους σε pop, rock, R&B, jazz, λάτιν, κλασική μουσική μεταξύ πολλών ειδών, χιλιάδες δημιουργοί έχουν βραβευθεί με ένα ή και περισσότερα Grammy από τη χρονιά που θεσπίστηκε η διοργάνωση από την Ακαδημία Ηχογράφησης, το 1957.

Το κύρος ενός βραβείου Grammy είναι ικανό να εκτινάξει την καριέρα ενός καλλιτέχνη στο επόμενο επίπεδο, πόσο μάλλον εκείνων που έχουν κατορθώσει να συγκεντρώσουν δέκα, είκοσι, ακόμη και τριάντα βραβεία στο σύνολο της καριέρας τους.

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η ελίτ νικητών της διοργάνωσης; Αυτή είναι η λίστα των κορυφαίων 22 νικητών όλων των εποχών.

31 βραβεία – George Solti

Ο εκλιπών μαέστρος George Solti διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων κερδισμένων Grammy σε όλα τα πεδία, ενώ έχει σημειώσει τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία της κλασικής μουσικής.

27 – Quincy Jones

Η σταδιοδρομία του Quincy Jones ως καλλιτέχνης και παραγωγός επεκτείνεται σε περισσότερα από δέκα μουσικά είδη, από την jazz και την pop έως την παιδική μουσική και τη R&B. Είναι επίσης ένα από τα 15 άτομα που έχουν παραλάβει το τιμητικό «Legend Award».

27 – Alison Kraus

Στην Alison Kraus ανήκει το ορόσημο της γυναίκας που έχει κατακτήσει τα περισσότερα βραβεία Grammy, με τα πιο πολλά να προέρχονται από την country κατηγορία. 14 βραβεία κέρδισε ως μέλος της μπάντας Union Station και τα υπόλοιπα ως σόλο τραγουδίστρια.

26 – Pierre Boulez (Γάλλος συνθέτης – μαέστρος)

25 – Vladimir Horowitz (Ρώσος πιανίστας – συνθέτης)

25 – Stevie Wonder

Ο Stevie Wonder είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία του θεσμού που του έχουν απονεμηθεί πέντε ή περισσότερα βραβεία σε τρεις ξεχωριστές βραδιές.

23 – John Williams

Ο συνθέτης soundtracks για κλασικές κινηματογραφικές ταινίες όπως «Star Wars», «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» και «Η Λίστα του Σίντλερ» ανάμεσα σε άλλες, διαθέτει μία θέση στην αφρόκρεμα των Grammy. Έξι από τα 23 βραβεία αφορούν το έργο του στο franchise του «Star Wars» (a.k.a. «Ο Πόλεμος των Άστρων»).

22 – Beyoncé

Ποιος άλλος θα κυβερνούσε τον κόσμο; Φυσικά η Beyoncé. Η Αμερικανίδα superstar είναι η δεύτερη κορυφαία γυναίκα της διοργάνωσης και μοιράζεται μαζί με την Adele την επίδοση των περισσότερων νικών (6 βραβεία) σε μία βραδιά.

Εκτός από τα βραβεία, η «Queen Bey» μετρά 62 υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy, τις περισσότερες από κάθε άλλη καλλιτέχνη θηλυκού φύλου.

22 – Chick Corea

Ο Αμερικανός μουσικός – συνθέτης Chick Corea είναι ο πιο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης στην κατηγορία της jazz μουσικής.

22 – U2

Με ηγέτη των Bono, την τροπαιοθήκη των U2 κοσμούν τα περισσότερα βραβεία από ένα rock σχήμα. Η τελευταία νίκη τους καταγράφεται το 2005, όταν το «How To Dismantle An Atomic Bomb» αναδείχθηκε «Άλμπουμ της Χρονιάς».

21 – Vince Gill

Ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός Vince Gill είναι ο κορυφαίος πολυνίκης στον τομέα της country μουσικής. Επίσης έχει επιτύχει τη διάκριση των περισσότερων νικών (14) κατά τη δεκαετία του 1990, κερδίζοντας ένα ή περισσότερα βραβεία σε κάθε έτος της δεκαετίας.

21 – JAY-Z

Ο JAY-Z, αντίστοιχα, είναι ένας από τους δύο πιο πολυβραβευμένους rap καλλιτέχνες. Έχει τιμηθεί με βραβείο σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες του rap τομέα στα Grammy.

Στη φετινή τελετή απονομής έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, καθότι διεκδικεί οχτώ βραβεία. Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα να ανέβει περαιτέρω στο πάνθεον των Grammy.

21 – Kanye West

Ο Kanye West είναι το άλλο από τα δύο κορυφαία ονόματα στο rap σκέλος των βραβείων. Συχνά, ανταγωνίζεται τον… ίδιο τον εαυτό του, αφού έχει προταθεί από δύο φορές στις ίδιες κατηγορίες.

20 – Henry Mancini (Συνθέτης – μαέστρος)

20 – Pat Metheny (Jazz κιθαρίστας – συνθέτης)

20 – Al Schmitt (Ηχολήπτης – Παραγωγός)

20 – Bruce Springsteen

Εκτός από το γεγονός ότι έχει κερδίσει βραβεία σε κάθε δεκαετία της πορείας του, από το 1980 έως το 2000, ο Bruce Springsteen έχει αντικρίσει τα άλμπουμ «Born To Run» και «Born In The U.S.A.» να γίνονται μέλη στο Hall of Fame των Grammy.

18 – Tony Benett

Ο 91χρονος Tony Benett, ένας καλλιτέχνης που γίνεται καλύτερος με την πάροδο των ετών, έχει παραλάβει τα περισσότερα βραβεία (13 στον αριθμό) στην ιστορία της κατηγορίας για το «Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Vocal Άλμπουμ».

18 – Aretha Franklin

Η Aretha Frankln κατέχει το στέμμα της βασίλισσας του R&B, με 18 βραβεία Grammy στο ενεργητικό της έως σήμερα, ενώ πέντε τραγούδια της έχουν εισαχθεί στο Hall Of Fame του μουσικού θεσμού.

18 – Yo-Yo Ma (Τσελίστας)

18 – Paul McCartney

Έκανε την αρχή το 1964 με το βραβείο του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» με τους θρυλικούς Beatles και έκτοτε, ο Paul McCartney έχει συλλέξει 18 βραβεία ως καλλιτέχνης, συνθέτης και ενορχηστρωτής.

Ενώ οι περισσότερες βραβεύσεις του εντοπίζονται στην pop και τη rock, διαθέτει δύο υποψηφιότητες για το «Καλύτερο Rap Τραγούδι» και την «Καλύτερη Rap Ερμηνεία» για το «All Day» του Kanye West.

18 – Jimmy Sturr (πόλκα τρομπετίστας, κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας)