Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν κατακλύσει το Spotify, με αποκορύφωμα την ημέρα των Χριστουγέννων.

Το Spotify δημοσίευσε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τα περισσότερα streams παγκοσμίως και υπάρχουν ορισμένες εκπλήξεις εντός της λίστας.

Στην κορυφή δεν είναι άλλη από τη Mariah Carey και το «All I Want For Christmas Is You». Το εορταστικό, διαχρονικό τραγούδι της Αμερικανίδας ντίβα είναι το δημοφιλέστερο σχεδόν σε κάθε χώρα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, εκτός από τη Δανία και την Ισλανδία.

Τη Mariah Carey ακολουθούν φυσικά οι Wham! με το «Last Christmas», το τραγούδι που κρατά ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Είναι το single με τις υψηλότερες πωλήσεις που έφτασε στο Νο2 του βρετανικού chart.

Την κορυφαία τριάδα στην κατάταξη του Spotify συμπληρώνει ο τροβαδούρος των Χριστουγέννων Michael Bubblé με τη δική του εκδοχή στο «Look A Lot Like Christmas».

Οι νέες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που έχουν τραγουδήσει ο Justin Bieber και η Ariana Grande εμφανίζονται να είναι αρκετά δημοφιλείς στο Spotify, με το «Mistletoe» του 23χρονου Καναδού και το «Santa Tell Me» της 24χρονης Αμερικανίδας να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Τα 20 χριστουγεννιάτικα τραγούδια

με τα περισσότερα streams στο Spotify

20. Michael Bublé – «Santa Claus Is Coming To Town»

19. Nat King Cole – «The Christmas Song» (Merry Christmas To You)

18. Chris Rea – «Driving Home For Christmas»

17. Coldplay – «Christmas Lights»

16. Michael Bublé – «Holly Jolly Christmas»

15. José Feliciano – «Feliz Navidad»

14. Elvis Presley – «Blue Christmas»

13. Michael Bublé – «All I Want For Christmas Is You»

12. Bobby Helms – «Jingle Bell Rock»

11. Michael Bublé – «White Christmas» (Duet With Shania Twain)

10. Frank Sinatra – «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»

9. Bing Crosby – «White Christmas»

8. The Pogues – «Fairytale of New York» (feat. Kirsty MacColl)

7. Band Aid – «Do They Know It’s Christmas?» (1984 Version)

6. Andy Williams – «It’s the Most Wonderful Time of the Year»

5. Ariana Grande – «Santa Tell Me»

4. Justin Bieber – «Mistletoe»

3. Michael Bublé – «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas»

2. Wham! – «Last Christmas»

1. Mariah Carey – «All I Want for Christmas Is You»

Αξιοποιώντας τα δημογραφικά δεδομένα που διαθέτει, το Spotify ανακάλυψε επιπλέον ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ακροατές είναι πιθανότερο να ακούσουν χριστουγεννιάτικη μουσική σε σχέση με τους νεότερους.

Επίσης, η πλατφόρμα παρουσιάζει ποιο εορταστικό τραγούδι είναι δημοφιλέστερο και σε κάθε ηλικιακό γκρουπ.

Ηλικίες 13 – 17: Why Don’t We – «Hey Good Lookin»

18 – 24: Justin Bieber – «Mistletoe»

25 – 29: DMX – «Rudolph the Rednose Reindeer»

30 – 34: The Drifters – «White Christmas»

35 – 39: Elvis Presley – «Blue Christmas»

40 – 44: Sarah McLachlan – «Wintersong»

45 – 54: Band Aid – «Do They Know It’s Christmas?» (1984 Version)

55 – 64: Joy Williams – «I’ll Be Home for Christmas»

65+: Elvis Presley – «I’ll Be Home for Christmas»