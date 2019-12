Η 16χρονη ALMA βγαίνει… «εκτός ελέγχου»

Η ALMA έγραψε το «Out Of Control» μαζί με τον επιτυχημένο παραγωγό Monoir.

Έχοντας γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία με τα δυο hit singles της σε λιγότερο από ένα χρόνο, η 16χρονη ALMA κυκλοφορεί ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Out Of Control» μέσω της Panik Records.

To «Out Of Control» έρχεται αμέσως μετά από το debut single «Perfect” και το διάδοχό του «Don’t Know».

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία του, το «Perfect» μπήκε σε αρκετές λίστες του MTV παγκοσμίως και αγαπήθηκε από τα ραδιόφωνα σε Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία. Επιπλέον, το επίσημο βίντεο του «Perfect» μπήκε στην playlist σε ένα από τα πιο μουσικά κανάλια σε όλο το κόσμο, το VH1.

Με το δεύτερο single της «Don’t Know» η ALMA συνέχισε να χτίζει την παγκόσμια απήχησή της. To track εντάχθηκε στην κορυφαία playlist του Spotify, την New Music Friday και της Apple, το «Best of the Week» σε διάφορες χώρες. Το επίσημο music video του «Don’t Know» είναι ένα από τα βίντεο με τις περισσότερες μεταδόσεις της χρονιάς στο MTV Dance και στο MTV Russia.

To νέο single «Out of Control» δίνει έμφαση στην ικανότητα και το πάθος της καλλιτέχνιδας να γράφει μουσική συνδυάζοντας διαφορετικά είδη.

Η ALMA έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Νο. 1 παραγωγό της Ρουμανίας, τον Christian Tarcea (Monoir), ο οποίος εμπνευσμένος από την συναισθηματική της προσωπικότητα και το ιδιαίτερο ταλέντο της, την υποστηρίζει από την αρχή της καριέρας της.

Το music video δείχνει την ALMA να βρίσκεται στον ουρανό και να διασχίζει τη Σόφια στη Βουλγαρία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κυκλοφόρησε το “Out of Control”! Τα γυρίσματα για το βίντεο είχαν πολύ πλάκα – κυρίως όταν πέταγα στον αέρα. Μου αρέσει πολύ να παίρνω ρίσκα και ένιωσα φανταστικά», δήλωσε η ALMA.