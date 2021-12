Τα 15 τραγούδια που διεκδικούν υποψηφιότητα για Όσκαρ – Στη λίστα Beyoncé, JAY-Z και Billie Eilish

Δείτε ολόκληρη τη λίστα παρακάτω.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου η λίστα με τα 15 τραγούδια που διεκδικούν μία από τις πέντε υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα Βραβεία Όσκαρ 2022.

Τα μέλη του μουσικού κλάδου της Ακαδημίας ψήφισαν για να μειώσουν τον αρχικό κατάλογο των 84 τραγουδιών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε 15 τραγούδια. Θα ψηφίσουν ξανά για να καθορίσουν τους πέντε τελικούς υποψήφιους.

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2022 θα ανακοινωθούν στις 8 Φεβρουαρίου και η τελετή απονομής των βραβείων θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου 2022.

Η Beyoncé και ο JAY-Z βρίσκονται αμφότεροι στη λίστα των 15 τραγουδιών που διεκδικούν από μία υποψηφιότητα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στα Βραβεία Όσκαρ 2022.

Η Beyoncé εμφανίζεται στη λίστα με το τραγούδι «Be Alive» από την ταινία «King Richard» και ο JAY-Z με το «Guns Go Bang» από το «The Harder They Fall». Αν και οι δύο σταρ κερδίσουν από μία υποψηφιότητα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ που ένα παντρεμένο ζευγάρι διαγωνίζεται μεταξύ του σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Ο Scott Mescudi, ευρύτερα γνωστός ως Kid Cudi, διαθέτει δύο τραγούδια στη λίστα καθώς Συνυπογράφει τόσο το «Guns Go Bang» από το «The Harder They Fall» όσο και το «Just Look Up» από το «Don’t Look Up». Αν και τα δύο τραγούδια καταλήξουν να είναι υποψήφια, αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια που ένας τραγουδοποιός θα είναι υποψήφιος με τραγούδια από δύο διαφορετικές ταινίες την ίδια χρονιά.

Το 1985 ο Lionel Richie ήταν υποψήφιος με το τραγούδι «Say You, Say Me» από την ταινία «White Nights» (που κέρδισε και το βραβείο) και με το «Sister» από το «The Color Purple».

Η Billie Eilish και ο FINNEAS είναι υποψήφιοι με το τραγούδι «No Time To Die», για την ομότιτλη ταινία του James Bond, το οποίο κέρδισε τον Μάρτιο ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα.

Αν το «No Time To Die» λάβει υποψηφιότητα και τελικά επικρατήσει στην κατηγορία, θα είναι το έβδομο τραγούδι από ταινία του James Bond που βραβεύεται και το τέταρτο συνεχόμενο μετά τα «Live And Let Die», «For Your Eyes Only» και «Skyfall».

Η H.E.R. είναι στη λίστα με το «Automatic Woman» από το «Bruised», το οποίο έγραψε μαζί με τον Van Hunt και την Starrah. Η H.E.R. κέρδισε φέτος το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «Fight For You» από το «Judas and the Black Messiah».

Οι U2 διεκδικούν επίσης με το τραγούδι «Your Song Saved My Life» από την ταινία «Sing 2» την τρίτη τους υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά το «The Hands That Built America» από το «Gangs of New York Best» το 2003 και το «Ordinary Love» από το «Mandela: Long Walk to Freedom» το 2014.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη λίστα των βρίσκονται όλοι τα τραγούδια που είναι υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες (δείτε τις υποψηφιότητες της διοργάνωσης εδώ) και στα Critics Choice Awards του 2022.

Το «Be Alive» από το «King Richard» , το «Dos Oruguitas» από το «Encanto» και το «No Time to Die» από την ομώνυμη ταινία είναι υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι και στις δύο αυτές άλλες διοργανώσεις.

Οι άλλες δύο υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες είναι το «Down to Joy» από το «Belfast» και το «Here I Am (Singing My Way Home)» από το «Respect». Οι άλλες δύο υποψηφιότητες στα Critics Choice Awards είναι το «Guns Go Bang» και το «Just Look Up».

Τα 15 τραγούδια που διεκδικούν υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ακολουθεί η λίστα των τραγουδιών σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ταινιών, όπως δημοσιεύθηκε από τα Όσκαρ.

«So May We Start»

Δημιουργοί: Ron Mael, Russell Mael

Ταινία: Annette (Amazon Studios)

«Down to Joy»

Van Morrison

Belfast (Focus Features)

«Right Where I Belong»

Jim James, Brian Wilson

Brian Wilson: Long Promised Road (Screen Media)

«Automatic Woman»

H.E.R., Van Hunt, Starrah

Bruised (Netflix)

«Dream Girl»

Idina Menzel, Laura Veltz

Cinderella (Sony Pictures/Fulwell 73)

«Beyond the Shore»

Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder, Marius deVries

CODA (Apple Original Films)

«The Anonymous Ones»

Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg

Dear Evan Hansen (Universal Pictures)

«Just Look Up»

Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Taura Stinson

Don’t Look Up (Netflix)

«Dos Orugitas»

Lin-Manuel Miranda

Encanto (Walt Disney Pictures)

«Somehow You Do»

Diane Warren

Four Good Days (Vertical Entertainment)

«Guns Go Bang»

Jeymes Samuel, Scott Mescudi (Kid Cudi), Shawn Carter (Jay-Z)

The Harder They Fall (Netflix)

«Be Alive»

Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

King Richard (Warner Bros.)

«No Time to Die»

Billie Eilish, Finneas O’Connell

No Time to Die (MGM/United Artists Releasing)

«Here I Am (Singing My Way Home)»

Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

Respect (MGM/United Artists Releasing)

«Your Song Saved My Life»

U2

Sing 2 (Universal Pictures)