Το Hit Channel επιλέγει τα 11+1 πιο αγαπημένα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Μας αρέσει το «Last Christmas» ή το «All I Want For Christmas Is You» ακόμα και οι κλασικές δημιουργίες της δεκαετίας του 1950, αλλά υπάρχουν και τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και κάθε χρόνο έχουν περίοπτη θέση στις μουσικές επιλογές.

Είτε είναι πρόσφατες είτε διαχρονικές κυκλοφορίες, τα παρακάτω 11+1 τραγούδια συνθέτουν το απόλυτο εορταστικό soundtrack.

Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα, STAN Αντιπαριώτης, Αλέξια, ακόμα και οι ONE με τα Ημισκούμπρια και άλλοι καλλιτέχνες δίνουν το δικό τους χρώμα στην περίοδο των εορτών.

Τα φετινά Χριστούγεννα «μιλάνε» ελληνικά!

«2020 Σ’ Αγαπώ» – Ελένη Φουρέιρα

Η χριστουγεννιάτικη επιτυχία που αγαπήσαμε επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά.

Η Ελένη Φουρέιρα χτυπά τις καμπάνες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για να μοιράσει «2020 Σ’ Αγαπώ» και να σκορπίσει αγάπη.

«Χριστούγεννα Ξανά» – Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της και μας χάρισε το ολοκαίνουργιο single «Χριστούγεννα Ξανά» που ήρθε για να σκορπίσει αγάπη.

«Χρόνια Πολλά» – Σάκης Ρουβάς

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ έχει αφήσει κι αυτός στο σημάδι του στα Χριστούγεννα με το διαχρονικό πια τραγούδι »Χρόνια Πολλά», που κυκλοφόρησε το 2004 κι εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένη επιλογή.

«Τα Πιο Γλυκά Χριστούγεννα» – Άντζυ Σαμίου

«Οι Καμπάνες Χτυπούν» – OΝΕ

Το περίφημο «Last Christmas» των «Wham!» απέκτησε ελληνική εκδοχή από την Αλέξια και στη συνέχεια από τους αξέχαστους OΝΕ.

«Τα Χριστούγεννα Με Σένα» – Θάνος Καλλίρης

«Λευκά Χριστούγεννα» – Αλέξια

Η Αλέξια μετέφερε στα ελληνικά το κλασικό «White Christmas» του Bing Crosby.

«Τα Χριστούγεννά Μου» – Ρένα Μόρφη

«Ώρα Χριστουγέννων» – Καίτη Γαρμπή

Αντίστοιχα, η Καίτη Γαρμπή είχε διασκευάσει το διαχρονικό «I’ll Be Home For Christmas» του Bing Crosby.

«Τα Χριστούγεννα Σημαίνουν…» – Ημισκούμπρια

Τα Ημισκούμπρια έχουν παρουσιάσει υπό το δικό τους, σατιρικό πρίσμα τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Δώδεκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το 2007, το τραγούδι παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

«Φέτος Τα Χριστούγεννα» – STAN Αντιπαριώτης

«Χριστούγεννα» – Δέσποινα Βανδή

Δε χρειάζεται συστάσεις… Τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή είναι ΤΟ απόλυτο ελληνικό christmas anthem και κάθε χρόνο τέτοια εποχή κατακλύζει -στην κυριολεξία- τις ραδιοφωνικές συχνότητες.

Μία άγνωστη σε πολλούς έκδοση του τραγουδιού είναι εκείνη με τη συμμετοχή των Goin’ Through: