100 τραυματίες σε συναυλία του Louis Tomlinson στο Κολοράντο από χαλαζόπτωση

Περίπου 100 θεατές τραυματίστηκαν στη συναυλία του Louis Tomlinson στο διάσημο Red Rocks Amphitheatre του Κολοράντο την Τετάρτη 21 Ιουνίου όταν μία ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή.

Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

«Είμαι συντετριμμένος για την αποψινή συναυλία, ελπίζω όλοι να είναι καλά, θα επιστρέψω!», έγραψε ο Louis Tomlinson στο Twitter αργότερα το ίδιο βράδυ.

«Παρόλο που δεν πραγματοποιήσαμε τη συναυλία, ένιωσα όλο το πάθος σας! Σας στέλνω σε όλους αγάπη!», πρόσθεσε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του West Metro ενημέρωσε μέσω Twitter ότι «7 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραυματισμούς που δεν ήταν απειλητικοί για τη ζωή τους».

«Συνολικά 80 έως 90 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του περιστατικού», συμπλήρωσε και αποκάλυψε οι τραυματισμοί αφορούσαν «εκδορές και σπασμένα οστά».

Ένας χρήστης του Twitter περιέγραψε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή ήταν «βγαλμένες από ταινία τρόμου», σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC.

Οι φωτογραφίες που ανάρτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του West Metro στο Twitter κατέγραψαν τη συγκέντρωση μεγάλων πετρών από χαλάζι στο αμφιθέατρο, καθώς και έναν χώρο πρώτων βοηθειών και ένα ιατρικό όχημα.

UPDATE: Red Rocks hail storm- 7 people transported to area hospitals with non-life-threatening injuries. A total of 80 to 90 people treated on scene. Injuries include cuts and broken bones. Sporadic hail still coming down in Morrison area. @StadiumMedical pic.twitter.com/gM7KKNqocW

Σύμφωνα με το USA Today, το Red Rocks ενημέρωσε αρχικά τους θεατές ότι η έναρξη της συναυλίας του Louis Tomlinson θα καθυστερούσε λόγω των καιρικών συνθηκών και στη συνέχεια, καθώς η κακοκαιρία επιδεινωνόταν, προχώρησε στην αναβολή της παράστασης.

Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της έναρξης της συναυλίας του Louis Tomlinson, το Red Rocks Park and Amphitheatre συνέστησε στους θεατές να αναζητήσουν καταφύγιο στα οχήματά τους.

Αν και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι οι θεατές μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στον χώρο της συναυλίας, το Red Rocks Amphitheatre αργότερα ενημέρωσε το κοινό ότι «η συναυλία θα καθυστερούσε ξανά λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας» και κάλεσε τον κόσμο να βρει καταφύγιο για άλλη μία φορά.

Η εμφάνιση του Louis Tomlinson αναβλήθηκε επίσημα αργότερα το ίδιο βράδυ, με την ομάδα του τραγουδιστή να σημειώνει ότι «όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα ενημερωθούν εγκαίρως» για την τύχη της συναυλίας και τη διαδικασία της αποζημίωσής τους.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Boulder είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες, σημειώνοντας ότι θα έπεφτε χαλάζι σε μέγεθος «μπάλας του γκολφ».

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες συνεχίστηκαν και το πρωί της Πέμπτης, με την ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να αναφέρει ότι «το μεγάλο χαλάζι θα είναι και πάλι η κύρια απειλή, αλλά τυχόν καταιγίδες που θα αναπτυχθούν θα μπορούσαν να φέρουν ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και συχνές αστραπές».

Devastated about the show tonight, hope everyone’s ok, I’ll be back! Even though we didn’t play the show I felt all of your passion! Sending you all love!

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) June 22, 2023