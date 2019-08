Δέκα γυναίκες με δεκάδες εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους.

Το «Forbes» δημοσίευσε την ετήσια καθιερωμένη λίστα με τις υψηλότερα αμειβόμενες γυναίκες στη μουσική βιομηχανία.

Την κορυφή καταλαμβάνει η Taylor Swift έχοντας κερδίσει το εντυπωσιακό ποσό των 185 εκατομμυρίων δολαρίων προ φόρων από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, κυρίως χάρη στη θριαμβευτική περιοδεία της «Reputation Stadium Tour».

Η Beyoncé κατατάχθηκε δεύτερη στη φετινή λίστα με έσοδα 81 εκατομμυρίων δολαρίων, κερδίζοντας μία θέση σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η κοινή περιοδεία «On The Run II» με τον JAY-Z και η ταινία και το live album «Homecoming» που κατέγραψαν την ανεπανάληπτη εμφάνισή της στο «Coachella» του 2018 ήταν τρία εγχειρήματα που γέμισαν τα ταμεία της.

Στην τρίτη θέση των υψηλότερα αμειβομένων γυναικών στη μουσική βιομηχανία βρίσκεται η Rihanna με 62 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας χτίσει τη δική της αυτοκρατορία στο χώρο των καλλυντικών με την εταιρεία της «Fenty Beauty».

Η πρωτιά της Taylor Swift ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη.

Τον προηγούμενο μήνα η αστέρας της pop κυριάρχησε στην πρώτη θέση της λίστας του «Forbes» με τις πιο ακριβοπληρωμένες διασημότητες, αφήνοντας πίσω της ονόματα όπως η Kylie Jenner (No. 2), ο Kanye West (No. 4), ο Lionel Messi (No. 5) και ο Ed Sheeran (No. 5).

Οι 10 υψηλότερα αμειβόμενες γυναίκες στη μουσική βιομηχανία

10. Shakira

Κέρδη: 35 εκατομμύρια δολάρια

9. Celine Dion

Κέρδη: 37.5 εκατομμύρια δολάρια

8. Lady Gaga

Κέρδη: 39.5 εκατομμύρια δολάρια

7. Jennifer Lopez

Κέρδη: 43 εκατομμύρια δολάρια

6. Ariana Grande

Κέρδη: 48 εκατομμύρια δολάρια

5. P!nk

Κέρδη: 57 εκατομμύρια δολάρια

4. Katy Perry

Κέρδη: 57.5 εκατομμύρια δολάρια

3. Rihanna

Κέρδη: 62 εκατομμύρια δολάρια

2. Beyoncé

Κέρδη: 81 εκατομμύρια δολάρια

1. Taylor Swift

Κέρδη: 185 εκατομμύρια δολάρια