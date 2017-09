4 Kylie Minogue (peak με το The Loco-Motion, θέση #3)

Η Kylie δεν είχε ποτέ πολύ απήχηση στην Αμερική, αρκεί να σκεφτείτε ότι κανένα από τα single της των ’90 δεν κατόρθωσε να εισέλθει στο hot 100 της Αμερικής. Μόνο δύο singles έχουν μπει στο Top 10 εδώ, το Can’t Get You Out Of My Head, που έφτασε στο # 7, και το The Loco-Motion, που έφτασε στο #3.