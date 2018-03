Το Hit Channel επιλέγει 10+1 τραγούδια την Ημέρα της Γυναίκας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Γιορτάστε την Ημέρα της Γυναίκας με 10+1 ελληνικά και ξένα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει αποκλειστικά γυναίκες και η καθεμία εξυμνεί και αποθεώνει με το δικό της τρόπο τη θηλυκή φύση.

Η δύναμη και η αυτοπεποίθηση είναι το θέμα που διαπερνά όλα τα τραγούδια που ακολουθούν.

«Run The World» (Girls) – Beyoncé

«Girls, we run this motha (yeah!)

Who run the world? Girls!»

«Woman» – Kesha

«I’m a motherfucking woman, baby, alright

I don’t need a man to be holding me too tight

I’m a motherfucking woman, baby, that’s right

I’m just having fun with my ladies here tonight»

«Born This Way» – Lady Gaga

«I’m beautiful in my way

‘Cause God makes no mistakes

I’m on the right track, baby

I was born this way

Don’t hide yourself in regret

Just love yourself and you’re set

I’m on the right track, baby

I was born this way (born this way)»

«Superwoman» – Alicia Keys



«Everywhere I’m turning, nothing seems complete

I stand up and I’m searching for the better part of me

I hang my head from sorrow, slave to humanity

I wear it on my shoulders, gotta find strength in me»

«Stronger» – Britney Spears

«Now I’m stronger than yesterday

Now it’s nothing but my way

My loneliness ain’t killing me no more

I, I’m stronger»

«I’m Every Woman» – Whitney Houston

«I’m every woman

It’s all in me

Anything you want done baby

I do it naturally»

«Εγώ Μιλάω Για Δύναμη» – Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Νατάσσα Μποφίλιου

Πρώτη εκτέλεση: Δήμητρα Γαλάνη

«Μα εγώ μιλάω για δύναμη,

της αγάπης ισοδύναμη,

και ζητάω προτεραιότητα,

φύση, θέση, κι ιδιότητα»

«Όταν Πίνει Μια Γυναίκα» – Χάρις Αλεξίου

«Όταν πίνει μια γυναίκα

κι όταν παραφέρεται

μη την επαραξηγείτε

πως πονάει δεν ξέρετε»

«Μια Γυναίκα Μπορεί» – Ελένη Βιτάλη

«Μια γυναίκα μπορεί

Τη ζωή σου να αλλάξει μπορεί

Μια γυναίκα μπορεί

Να χαράξει καινούρια αρχή»

«Μια Γυναίκα Μόνο Ξέρει» – Καίτη Γκρέυ

«Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει

μια γυναίκα που αγάπησε πολύ

κι έκανε δώρο τη ζωή της

σ’ αυτόν που διάλεξε η ψυχή της»

«Ο Θεός Είναι Γυναίκα» – Έλλη Κοκκίνου

«Προσιτή, χαλαρή, γελαστή, σοβαρή

όλα αυτά που ζητάς κι έχεις φανταστεί

το μηδέν, το πολύ, η κραυγή κι η σιωπή

αν σου μοιάζουν πολλά είναι μόνο η αρχή…

Θα το ρισκάρω εννιά στις δέκα το βράδυ ο θεός είναι γυναίκα»