Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 11η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart συμπληρώνει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

Το άλμπουμ κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, θέση στην οποία παρέμεινε για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Shallow» αναδείχθηκε στο πιο πολυβραβευμένο τραγούδι στα χρονικά κερδίζοντας μεταξύ άλλων δύο βραβεία Grammy, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA Award και ένα Όσκαρ.

Το soundtrack του «A Star Is Born» περιλαμβάνει επίσης τα τραγούδια «Always Remember Us This Way» και «I’ll Never Love Again», τα οποία έχουν αγαπηθεί όπως το «Shallow».

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart της εβδομάδας ξεχωρίζουν το «Κιβωτός» του BO (No. 13), το «Seven Days Walking (Day 1)» του Ludovico Einaudi (No. 42) και το «Wasteland, Baby!» του Hozier (Νο. 65)

Στην κατάταξη επιστρέφουν μόλις τρεις κυκλοφορίες:

Το «Ερωτευμένος» του Νίκου Βέρτη (Νο. 5), το «Μετακόμιση Τώρα» της Ελεωνόρας Ζουγανέλη (Νο. 59) και η έκδοση βινυλίου του «Strange Days» των Doors (No. 71).

