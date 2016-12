Φαίνεται ότι η ιστορία μεταξύ της Kristen Stewart και την πρώην της Cara Delevingne, St. Vincent, έχει τελειώσει οριστικά και η Kristen βρήκε το νέο της αμόρε.

Σύμφωνα με το περιοδικό People ηθοποιός Kristen Stewart είναι ζευγάρι με την Stella Maxwell, το διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret. Όπως διαβάζουμε οι δύο τους μένουν μαζί τις τελευταίες εβδομάδες στο σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες και κάνουν μαζί δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η σχέση ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες, μετά το γκαλά του Met στη Νέα Υόρκη. Το μοντέλο και η ηθοποιός είχαν φύγει μαζί μετά το πάρτι με τους φωτογράφους να τις έχουν καταγράψει στο ίδιο αυτοκίνητο.

«Βγαίνει με τη Στέλλα. Διασκεδάζουν αλλά υπάρχει και αίσθημα. – Δήλωσε μια πηγή κοντά στην ηθοποιό. – Όταν η Kristen είχε γυρίσματα στη Savannah η Stella πήγε να τη βρει και πέρασαν πολλές μέρες μαζί. Φαίνεται πως είναι καλά μαζί. Η Kristen ήταν πολύ χαρούμενη που έχει τη Stella στο πλευρό της».

