Το video clip που αναμενόταν με αγωνία είναι εδώ, όπως είναι και ο Zayn με την Taylor Swift στο soundtrack του «Fifty Shades Darker».

Ο ZAYΝ και η Taylor Swift αποκαλύπτουν επιτέλους το video clip του «I Don’t Wanna Live Forever», του επίσημου soundtrack της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Darker».

Το «Fifty Shades» είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο συζητημένα ciné-franchise των τελευταίων ετών. Δύο χρόνια μετά την προβολή του πρώτου φιλμ, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας.

Το «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι», όπως είναι ο ελληνικός – μεταφρασμένος τίτλος του έργου, θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 9 Φεβρουαρίου.

Η Anastasia Steele (Dakota Johnson) έχει αποκαρδιωθεί από τα «σκοτεινά» μυστικά του Chrisian Gray (Jamie Dornan), έχοντας διακόψει την περιπετειώδη σχέση τους. Όταν εκείνος προσπαθεί να την προσεγγίσει και πάλι και της προτείνει μία νέα συμφωνία, η «Ana» παραδίνεται στον πόθο της χωρίς αντίσταση.

Κι ενώ το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή και ο Christian παλεύει με εσωτερικούς δαίμονες, καινούρια οδυνηρά μυστικά από το προβληματικό παρελθόν των «Πενήντα Αποχρώσεων» βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια.

Στο «Fifty Shades Darker» το πρωταγωνιστικό δίδυμο του Jamie Dornan και της Dakota Johnson και το υπόλοιπο καστ μένει απαράλλαχτο, με συμμετοχή – έκπληξη αυτή της Αμερικανίδας ηθοποιού Kim Basinger.

Fifty Shades of… Music

Το «Fifty Shades of Grey» έσπασε τα ταμεία πραγματοποιώντας ένα εξωφρενικό box office. Σε παρόμοιο επίπεδο παγκόσμιας απήχησης κινήθηκαν και τα τραγούδια που συγκρότησαν το soundtrack του έργου.

Τα δύο πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν σαφώς το «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding και το «Earned It» του The Weeknd, με το πρώτο να έχει βρεθεί υποψήφιο στα Grammy και το δεύτερο να κερδίζει ένα Grammy αλλά και να είναι υποψήφιο στα Βραβεία Όσκαρ.

«I Don’t Wanna Live Forever»

Το επίσημο soundtrack που θα συνοδεύσει τις ερωτικές περιπτύξεις των ηρώων στο «Fifty Shades Darker» αναμένεται να είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ.

Και πώς να μη συμβαίνει άλλωστε αυτό όταν με μία γρήγορη ματιά στα δεκαεννέα τραγούδια που θα περιέχει ξεχωρίζουν ονόματα όπως της Sia, του John Legend, της Tove Lo, της Halsey, του The Avener, του Kygo και πολλών άλλων;

Βέβαια, στην πιο περίοπτη θέση του άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 10 Φεβρουαρίου από τη Republic Records / Universal είναι η απροσδόκητη και απόλυτα αισθησιακή σύμπραξη μεταξύ του ZAYN και της Taylor Swift.

Το «I Don’t Wanna Live Forever», όπως είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου ντούετου, γράφτηκε βασισμένο ολοκληρωτικά στις καταστάσεις του έργου. Κομμάτι του φιλμ θα μπορούσε να αποτελεί και το video clip του τραγουδιού που όλοι περιμέναμε και μόλις αφίχθη.

Πρωταγωνιστές είναι φυσικά οι δύο τραγουδιστές στη δική τους θυελλώδη ερωτική ιστορία.

Το τραγούδι υπογράφουν η Taylor Swift, ο Sam Dew και ο Jack Antonoff.

Για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία μετά από το πέμπτο της δίσκο με τίτλο «1989», ο οποίος έγινε πράξη το φθινόπωρο του 2014.