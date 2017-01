Τα παρασκήνια από τα γυρίσματα του τραγουδιού που συνοδεύει το «Fifty Shades Darker» μοιράζονται ο ZAYN και η Taylor Swift.

Ο Zayn Malik ενώνει δυνάμεις με την Taylor Swift για να κάνουν πραγματικότητα το soundtrack της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Darker».

Ο «Christian Grey» και η «Anastasia Steele» επανακάμπτουν στο πανί για νέες περιπέτειες πάθους και σκοτεινά μυστικά σαδομαζοχισμού με το δεύτερο στη σειρά φιλμ της τριλογίας «Fifty Shades», η οποία βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της βρετανίδας συγγραφέως E. L. James.

Ανέκαθεν, η μουσική ήταν αλληλένδετο κομμάτι του κινηματογράφου. Ομοίως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρώτο μέρος του franchise, το «Fifty Shades of Grey», συνδέθηκε με hits που έκαναν θραύση παγκοσμίως («Love Me Like You Do» – Ellie Goulding, «Earned It» – The Weeknd» κ.ά.).

Οι «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις Του Γκρι» – όπως είναι ο ελληνικός τίτλος του sequel – θα «βγουν» στις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη από τη Universal Pictures στις 9 Φεβρουαρίου σε σκηνοθεσία του James Foley.

«I just wanna keep calling your name»

Σχεδόν μία ανάσα πριν την έναρξης προβολής της ταινίας, ο ZAYN και η Taylor Swift πρωταγωνιστούν στη δική τους θυελλώδη ερωτική ιστορία.

Για τις ανάγκες πάντα του «I Don’t Wanna Live Forever» που ερμηνεύουν οι δύο τραγουδιστές και αποτελεί το τραγούδι που συνοδεύει την προώθηση της αρκετά συζητημένης ταινίας.

Το video clip ήρθε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και αμέσως συγκέντρωσε όλα τα «κλικ» πάνω του.

Μερικές ώρες αργότερα, η Taylor Swift δίνει γεύση από τα παρασκήνια των γυρισμάτων ενώ μιλάει και για τη συνεργασία της με τον Zayn Malik:

«Γνωρίζω τον Zayn για ένα πραγματικά μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι η φωνή του είναι από εκείνες που είναι πολύ σπάνιες και νομίζω ότι είναι πραγματικά ξεχωριστός και υπέροχος. Είναι καταπληκτικό να δουλεύουμε μαζί.», αναφέρει για το πρώην μέλος των One Direction η 27χρονη τραγουδίστρια, συνεχίζοντας:

«Είναι καταπληκτικό να δουλεύεις με ανθρώπους με τους οποίους κάνεις παρέα, επειδή η ερώτηση του εάν θα ταιριάξουμε είναι ήδη απαντημένη… Είναι επίσης απίστευτα ταλαντούχος και νιώθω πολύ τυχερή που κάναμε μαζί αυτό το τραγούδι, για το οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανη.»

Δείτε το video παρακάτω:

Το «I Don’t Wanna Live Forever» συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack album του «Fifty Shades Darker» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου από τη Republic Records / Universal.

Μαζί με το ντουέτο του ZAYN και της Taylor Swift, ο δίσκος θα περιέχει δεκαεννέα ολοκαίνουρια τραγούδια συγκεντρώνοντας γνωστούς τραγουδιστές όπως οι Sia, John Legend, Tove Lo, Nick Jonas, Nicki Minaj, Halsey, The Avener, Kygo και όχι μόνο.