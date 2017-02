Είστε έτοιμοι για πολύ χορό; Οι Wedding Singers σας καλούν στην πίστα χρησιμοποιώντας τη νέα τους υπερδύναμη.

Ντυθείτε κατάλληλα, χτενιστείτε προσεχτικά και ετοιμαστείτε για χορό μέχρι τελικής πτώσης, διότι οι Wedding Singers κυκλοφορήσαν το νέο τραγούδι τους!

Το όνομά τους παραπέμπει στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία με τον Adam Sandler (1998), όπως και στο θεατρικό μιούζικαλ του Broadway που ακολούθησε (2006). Ποιες ομοιότητες μοιράζονται και ποιες διαφορές τους χωρίζουν άραγε;

Καταρχάς, δεν είναι ένας αλλά τέσσερις. Όμως η ιστορία τους θα μπορούσε να είναι άνετα ένα καλογραμμένο κινηματογραφικό σενάριο. Ξεκίνησαν να παίζουν σε μέρη που δεν είχαν φανταστεί για να φτάσουν… ακριβώς εκεί. Σε άλλα μέρη που δεν είχαν φανταστεί.

Από «τρύπες» και γαμήλιες εκδηλώσεις, οι οποίες προφανώς τους σημάδεψαν έκδηλα κατέληξαν σε γεμάτα γήπεδα, γνωστές μουσικές σκηνές της πόλης και σε μεγάλα φεστιβάλ, δίπλα σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς και της ελληνικής σκηνής. Είναι οι ίδιοι που τραγούδησαν για χάρη νεόνυμφων ζευγαριών και στάθηκαν στο πλευρό της Άννας Βίσση, του James Blake και των Pet Shop Boys.

Οι Wedding Singers είναι μία παρέα πολυσύνθετων και ετοιμοπόλεμων μουσικών που κατακλύζει κάθε χώρο που εμφανίζεται με ανεξάντλητη αστερόσκονη, με μπόλικη «γεύση» από την αξέχαστη δεκαετία του 1990 και ακαταμάχητες διασκευές.

Είναι η μπάντα που δεν τοποθετείται σε περιθώρια, συνδυάζοντας με το ιδιόρρυθμο ύφος της το eurodance παρελθόν μαζί με pop-rock επιρροές σε μία «Back to the Future» κατάσταση, αφού «Nineties are the new (twenty)twenties».

«Love takes me higher is my super power»

Ποια είναι η υπερδύναμη που δίνει στους Wedding Singer την ώθηση να πραγματοποιούν… διαστημικά ταξίδια μπρος και πίσω στο χρόνο; Είναι τα αστραφτερά και πολύχρωμα φώτα, είναι το γκλάμουρ της πίστας ή μήπως η σαγήνη της μουσικής;

Σύμφωνα με το νέο τραγούδι τους, υπερδύναμή τους είναι η αγάπη που τους πηγαίνει πιο ψηλά και τους κρατά να ονειρεύονται.

Το «My Super Power» είναι μία επίθεση από ακατανίκητα 90’s disco στοιχεία που μαγνητίζουν και μετατρέπουν κάθε γωνία σε dancefloor, ανεβάζοντας τη διάθεση για αχαλίνωτες χορευτικές φιγούρες.

Τα μελωδικά και επαναλαμβανόμενα φωνητικά και ο «κοφτερός» ήχος του συνθεσάιζερ στο «My Super Power» συναντούν τον πυρήνα του σχήματος που αποκαλείται «The Wedding Singers». Το μόνο που λείπει φυσικά για να συμπληρώσει το σκηνικό είναι η θρυλική περιστρεφόμενη ντισκομπάλα. Ή μήπως όχι;

Το video clip που σκηνοθέτησαν οι Δημήτρης και Θεμιστοκλής Λαμπρίδης ολοκληρώνει ιδανικά το τραγούδι, παρασύροντας τους πάντες στο χορό, ακόμα και τους πιο ράθυμους!

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

Τους Wedding Singers απαρτίζουν οι:

– Θοδωρής Μαυρογιώργης (φωνή, κιθάρα)

– Λάμπρος Κουτουρόγιαννης (φωνή, κιθάρα)

– Αλέξης Σταυρόπουλος (ντραμς)

– Χρήστος Αλεξάκης (πλήκτρα)