Αυτά είναι τα καλύτερα ξένα ερωτικά τραγούδια που ακούσαμε εφέτος αλλά και τα τελευταία χρόνια! Bonus, οι πιο διαχρονικές επιλογές.

Συνεχίζουμε σε κλίμα Αγίου Βαλεντίνου, με συντροφιά μερικά από τα καλύτερα ξένα ερωτικά τραγούδια της εποχής μας.

Οι εποχές αλλάζουν, ο τρόπος έκφρασης διαφοροποιείται αλλά το συναίσθημα παραμένει αμετάβλητο. Η αγάπη απευθύνεται σε όλους. Δεν έχει παρωπίδες, δεν έχει όρια, δεν έχει φραγμούς.

Τα καλύτερα ξένα τραγούδια του σήμερα αλλά και των τελευταίων ετών που αναφέρονται στο πιο μεγαλειώδες και θεμελιώδες στοιχείο του σύμπαντος, τον έρωτα, επιλέχθηκαν ένα προς ένα ξεχωριστά και σε μία μοναδική λίστα.

Rihanna, Adele, Lady Gaga, ZAYN & Taylor Swift, Robbie Williams, Beyoncé, Ed Sheeran, Lana Del Rey, Justin Bieber, Sam Smith, Emeli Sandé, Ellie Goulding, Florence + The Machine, John Newman και άλλοι σκορπούν ο καθένας με το δικό του τρόπο διάχυτο το ρομαντισμό!

Bonus προσθήκη, διαχρονικές και απόλυτα κλασικές επιλογές από Beatles, Nina Simone, George Michael, Whitney Houston και Céline Dion!

Μοιραστείτε τη λίστα και αφιερώστε ένα τραγούδι σε όσους αγαπάτε για να τους πείτε… «All You Need Is Love»!

International Valentine 💘

* Περιηγηθείτε στα τραγούδια πατώντας στην ένδειξη «PLAYLIST».

