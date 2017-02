Μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής τους στο «Release Athens Festival» , γίνεται γνωστό ότι οι Thievery Corporation θα βρεθούν και στη Θεσσαλονίκη.

Οι Αμερικανοί Thievery Corporation, ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo, dub, trip hop και electronica σκηνής, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη!

Το σχήμα των Rob Garza και Eric Hilton θα βρεθεί για μία μοναδική συναυλία την Πέμπτη 15 Ιουνίου στο «Fix Factory of Sound Open Air», σε συμπλήρωση με την εμφάνισή τους στο «Release Athens Festival» στις 16 Ιουνίου.

Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμιγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid και nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά από παραγωγούς και DJs, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου είδους ηλεκτρονικής μουσικής.

Η chillout lounge τους ακούγεται οπουδήποτε αλλά οι συναυλίες είναι αυτές που τους μετέτρεψαν σε μια μπάντα που κανείς δεν θέλει να χάσει! Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

Ίσως το σπουδαιότερο κατόρθωμά τους είναι το ότι παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στο χώρο τους για περισσότερα από 20 χρόνια, παρότι ουδέποτε είχαν τη στήριξη μιας πολυεθνικής εταιρείας, ούτε ενός μηχανισμού προώθησης που θα τους εξασφάλιζε πανάκριβα video clips και εύκολες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους…

…έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τηρώντας παράλληλα και μία συνεπή στάση απέναντι στα κακώς κείμενα των καιρών μας τα οποία δεν παραλείπουν να σχολιάσουν, με τον δικό τους τρόπο, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσφορά τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2004), “Radio Retaliation” (2008), “Saudade” (2014), ενώ το ολοκαίνουριο “The Temple Of I & I” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2017.

Επίσης, έχουν στο ενεργητικό τους πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 15 Ιουνίου, όπως τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα πολλά.

Οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα όπως οι David Byrne, Perry Farrell, The Flaming Lips, Anushka Shankar, Femi Kuti, Seu Jorge, Bebel Gilberto κ.α. ενώ έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, όπως το Coachella και το Lollapalooza.

Παρότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί στη χώρα μας, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τους απολαύσαμε ζωντανά.

Η βραδιά της 15ης Ιουνίου θα τους ξαναφέρει κοντά μας, με νέο υλικό στις αποσκευές τους αλλά και με όλα εκείνα τα τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έχοντας φίλους από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation.

«Δεν αισθανθήκαμε ποτέ την ανάγκη να γίνουμε ένα με τη μουσική Βιομηχανία. Φτιάχνουμε μουσική σκεφτόμενοι ως παραγωγοί κάτι που πάντα μας έκανε να νιώθουμε ανοιχτοί σε κάθε ήχο, αρκεί να είναι συναρπαστικός», δηλώνει ο Rob Garza.

Πληροφορίες Πέμπτη 15 Ιουνίου στο «Fix Factory of Sound Open Air» Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Εισιτήρια Η προπώληση ξεκινάει στα 28 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 50 ευρώ (δύο εισιτήρια) και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 30 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 55 ευρώ (δύο εισιτήρια).

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 35 ευρώ. Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης και το www.viva.gr