Ο χειμαρρώδης The Weeknd ενθουσίασε το κοινό σε ένα φαντασμαγορικό show που διοργανώθηκε από το «Vevo».

Ο The Weeknd τραγούδησε για χάρη του «Vevo» και της σειράς «Vevo Presents» που παρουσιάζει ζωντανά τους γνωστότερους καλλιτέχνες, «πυρπολώντας» το ειδικά διαμορφωμένο stage μπροστά σε περισσότερα από χίλια άτομα.

Η περίοδος που διανύουμε είναι μία από τις καλύτερες που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής στην καριέρα του ο 27χρονος. Πώς θα μπορούσε να μη συμβεί αυτό, άλλωστε, όταν το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Starboy» έχει κατακτήσει πλήθος χωρών ανά τον πλανήτη και έχει προλάβει να χαρακτηρισθεί ως φαινόμενο.

Το στοίχημα μετά το «Beauty Behind The Madness», ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του 2015, ήταν μεγάλο και ο The Weeknd το κέρδισε εκκωφαντικά, αφού τον παρακολουθούμε να μεταμορφώνεται από ένα μυστηριώδη Καναδό καλλιτέχνη σε έναν «κουρσάρο» των charts που θα εγκαθιδρυθεί.

Σημείο «κλειδί» για την επιτυχία της καινούριας δισκογραφικής δουλειάς του στάθηκε η σύμπραξη με το εμβληματικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής των Daft Punk. Μία συνάντηση που πρόσφερε το ομώνυμο global hit του CD, το «Starboy», το οποίο έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού και το «I Feel It Coming». Εκτός αυτών, ο The Weeknd ενώνει τις δυνάμεις του με τη Lana Del Rey και τον Kendrick Lamar για να χτυπήσει επιτακτικά την «πόρτα» της ανόδου.

«I’m a motherf***in’ starboy»

Το προηγούμενο Σάββατο (17/12), ο The Weeknd «έδωσε» ένα ημίωρο φαντασμαγορικό show που διοργανώθηκε από τη μουσική πλατφόρμα του «Vevo» σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που στήθηκε με τη χρήση 1.200 μικρών οθονών στα «LA Hangar Studios» του Λος Άντζελες, παρουσία πάνω από χιλίων φανατικών θαυμαστών.

Το κύριο λόγο είχαν τα hits του νέου του άλμπουμ, τα οποία ο The Weeknd τραγούδησε ζωντανά ξεσηκώνοντας το κοινό, ενώ θύμισε το «Can’t Feel My Face» και το «The Hills». Αποκορύφωμα ήταν η στιγμή όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τον Kendrick Lamar για να παρουσιάσουν τη συνεργασία τους στο «Sidewalks».

Δείτε όλα τα video από το show του The Weeknd για το «Vevo Presents» παρακάτω:

