Με τον Drake και άλλους rapper σμίγει ο The Weeknd στο video clip του «Reminder» για να προκαλέσουν ταραχές.

Ο The Weeknd δίνει μορφή στο «Reminder», ένα από τα τραγούδια του νέου δίσκου του.

Αυτή είναι η σεζόν του. Αδιαμφισβήτητα. Ο 27χρονος Καναδός δραπέτευσε από το περιθώριο των συστάσεων με το ευρύ κοινό για να εκτιναχθεί εμφατικά στην κορυφή, με αποτέλεσμα η υφήλιος να παραμιλά στο άκουσμα των επιτυχιών του.

Τα δεδομένα ανέτρεψε σε πρώτο στάδιο η εκκωφαντική συνύπαρξη του The Weeknd με το πεπειραμένο δίδυμο των Daft Punk. Ο καρπός της, το «Starboy», «έσκασε» σαν «βόμβα» μεγατόνων για να κυριεύσει κυριολεκτικά δεκάδες charts σε όλον τον κόσμο.

Το «Starboy» παρείχε επίσης τον τίτλο του και στο ολοκληρωμένο άλμπουμ που ακολούθησε τον προηγούμενο Νοέμβριο με το σήμα της XO και της Republic Records / Universal για να θεμελιώσει τον The Weeknd στην «πρώτη γραμμή» του διεθνούς μουσικού στερεώματος και να «καρφώσει» γερά τον ήχο του στη συνείδηση των ακροατών.

Οι συνεργασίες

Ο δίσκος του «Starboy» έχει καταρτισθεί με μία σειρά κορυφαίων συνεργασιών.

Ο Thomas Bangalter και ο Guy-Manuel de Homem-Christo, οι εμπνευστές των Daft Punk τα πρόσωπα των οποίων αποκρύπτονται κάτω από τα πολυσυζητημένα κράνη του σχήματος, στέκονται ως συμπαραγωγοί και στο ακριβώς επόμενο single, το εξαιρετικό «I Feel It Coming».

Τον εκρηκτικό χαρακτήρα του «Starboy» συμπληρώνει η σύμπραξη του The Weeknd με την μοναδική Lana Del Rey. Η Αμερικανίδα αστέρας συμβάλλει στη δημιουργία του εθιστικού «Party Monster» και προσφέρει επιπλέον τα αιθέρια φωνητικά της.

Εκτός αυτών, ο καλλιτέχνης επιφύλασσε και ένα ντουέτο με τον Kendrick Lamar στο «Sidewalks».

Η απάντηση στις κριτικές

Παρόλο που το «Secrets» αναμένεται να χριστεί ως το τέταρτο στη σειρά single του «Starboy», ο The Weeknd δράττεται της ευκαιρίας για να ντύσει με εικόνα το «Reminder», ένα τραγούδι – ευθεία απάντηση στις κριτικές που δέχθηκε στην προηγούμενη δουλειά του, το «Beauty Behind The Madness».

Το video clip του «Reminder» σε σκηνοθεσία του Glenn Michael είναι μία εντυπωσιακή υπερπαραγωγή, όπως και τα προηγούμενα οπτικοποιημένα δείγματα, δηλαδή το ανατρεπτικό «Starboy», το γεμάτο δράση και βία «False Alarm» και το pulp-horror «Party Monster».

Για τις ανάγκες του χρησιμοποιείται ελικόπτερο, αεροπλάνο, πολυτελή αυτοκίνητα και αισθησιακές παρουσίες, ενώ «αρπάζει» φωτιά μέχρι και η διάσημη πινακίδα του «Hollywood».

Τελευταία πινελιά, η συνάντηση του The Weeknd με τον Drake και τους YG, NAV, Rocky, Scotty και French με τους οποίους σπέρνει χάος σε ολόκληρη την περιοχή του Hollywood.