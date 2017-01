Το single που προέκυψε από τη συνεργασία στο στούντιο με τη Lana Del Rey οπτικοποιεί ο The Weeknd.

Ο The Weeknd εξελίσσεται από το μυστηριώδη Καναδό καλλιτέχνη σε έναν κατακτητή των charts με διεθνή επιτυχία!

Σταθμός στην ανέλιξη αυτή στέκεται η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Starboy», η οποία παρότι διατέθηκε στα τέλη του προηγούμενου Νοεμβρίου από τις ΧΟ και Republic Records / Universal έχει προλάβει να αποσπάσει ιδιαίτερα εγκωμιαστικούς σχολιασμούς όπως «φαινόμενο» και «ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς».

Αρχής γενομένης από την πολύφημη σύμπραξη με το εμβληματικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής των Daft Punk, ο The Weeknd εκτοξεύθηκε εν μία νυκτί στην κορυφή πάσης λογής κατατάξεων.

Το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ – που ήταν αν μη τι άλλο μία συνεργασία «βόμβα» – σάρωσε σαν τυφώνας τις προτιμήσεις, δικαιώνοντας ό,τι μεγαλειώδες είχε ειπωθεί στο πλαίσιο αναμονής της άφιξής του.

Εκτός όμως από τους Daft Punk, οι οποίοι συνυπογράφουν και το «I Feel It Coming» στο άλμπουμ του «Starboy», ο The Weeknd συντάσσεται με άλλη μία προσωπικότητα διεθνούς βεληνεκούς.

«I’m good, I’m good, I’m great»

Μετά το «Prisoner» στο επίσης επιτυχημένο δίσκο του «Beauty Behind the Madness», ο The Weeknd συναντά ξανά την ιδιοσυγκρασιακή Lana Del Rey.

Ένας από τους καρπούς της συνεργασίας τους που κάνει εξίσου θραύση είναι το «Party Monster», ένα single όπου η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συγκαταλέγεται στους δημιουργούς του και το επενδύει επιπλέον με τα αιθέρια φωνητικά της.

Το upbeat αλλά και συγχρόνως σκοτεινό ηχόχρωμα του «Party Monster» οπτικοποιείται από μία pulp-horror αίσθηση με ρετρό-φουτουριστικά στοιχεία και το video clip μόλις βγήκε στον «αέρα»:

