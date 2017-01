Τα Battles του «The Voice» ξεκίνησαν, παραδίδοντας τη σκυτάλη στις απρόβλεπτες μονομαχίες!

Το «The Voice» επανήλθε σε ρυθμό νέων επεισοδίων το βράδυ της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου με τη συναρπαστική φάση των Battles!

Απολαυστικά ντουέτα, μοναδικές χημείες, συγκινητικές στιγμές και πολλή μουσική.

Δώδεκα ισότιμα ζευγάρια διαγωνιζόμενων, με δύο άτομα από κάθε ομάδα, ανέβηκαν επάνω στο ειδικά διαμορφωμένο stage του «The Voice» που θυμίζει ρινγκ και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους με τις απολαυστικές ερμηνείες που μοιράστηκαν.

Οι τέσσερις coaches, δηλαδή o Σάκης Ρουβάς, η Έλενα Παπαρίζου, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης, κλήθηκαν να αναμετρηθούν με τα πιο ανάμεικτα συναισθήματα.

Αφενός οι υπέροχες μονομαχίες – συνεργασίες στα τραγούδια που επέλεξαν οι ίδιοι για τα επίδοξα αστέρια και αφετέρου η δύσκολη απόφαση που είχαν να λάβουν, να δώσουν σε έναν από τους δύο το «εισιτήριο» της πρόκρισης στα Knock Out.

Ένας θα είναι στο τέλος και ο μεγάλος νικητής του «The Voice» που θα κάνει δικό του το πολυπόθητο έπαθλο, το δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal.

Ποιοι αντεπεξήλθαν επιτυχώς από τις μάχες του πρώτου Battle;

* Με έντονα γράμματα αναγράφεται ο νικητής της κάθε μονομαχίας.

Κασσιανή Λειψάκη vs Χριστίνα Γεροθόδωρου (#TeamKostis)

Τραγούδι: Sweet Dreams

Δέσποινα Λαγονίδου vs Εύα Ρήγα (#TeamHelena)

Τραγούδι: Σ’ Αγαπώ (Αχ Περιστέρι Μου)

Γιάννης Παντελαίος vs Μάκης Τσιγάντες (#TeamPanos)

Τραγούδι: Dream On

Ο Γιάννης Παντελαίος ήταν μεν ο νικητής της μονομαχίας, όμως δε η Έλενα Παπαρίζου ενεργοποίησε το «Steal» και κράτησε στο παιχνίδι το Μάκη Τσιγάντε!

Κρυστάλλω Πατσιά vs Κατερίνα Λαζαρίδου (#TeamSakis)

Τραγούδι: Ένα Χειμωνιάτικο Πρωί

Μίλτος Ιωαννίδης vs Βαγγέλης Τσακνάκης (#TeamHelena)

Τραγούδι: Παιδί Γενναίο

Μαρία Δημότση vs Ελένη Αρτενιάν (#TeamSakis)

Τραγούδι: Ain’t Nobody

Γιάννης Μαργάρης vs Χάρις Μερτίκα (#TeamKostis)

Τραγούδι: Dream a Little Dream of Me

Χρυσούλα Καψουλή vs Μυρτώ Ναούμ (#TeamPanos)

Τραγούδι: Ne Me Quittes Pas

Faith Erhe vs Meg Alcantara (#TeamHelena)

Τραγούδι: The Boy Is Mine

Η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε τη Faith Erhe για τη συνέχεια, αλλά ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας χρησιμοποίησαν το «Steal» για χάρη της Meg Alcantar, η οποία κατέληξε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη!

Μαρία Φίσερ vs Γιοβάννα Νομικού (#TeamKostis)

Τραγούδι: Twist and Shout

Έμιλυ Φυρίγου vs Παναγιώτης Χατζήπαππας (#TeamSakis)

Τραγούδι: Stand By me

Έλενα Τζαβέλα vs Πασχάλης Μπούσδρος (#TeamPanos)

Τραγούδι: Cose de la Vita

Δείτε όλες τις μονομαχίες του πρώτου Battle του «The Voice» στην ακόλουθη λίστα:

