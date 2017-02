Με τον άγγελο της Victoria Secret, Martha Hunt

Οι Chainsmokers το πιο επιτυχημένο duo του 2016 μας παρουσιάζουν το video clip του νέου single “Paris”.

Ο Drew και ο Alex προτάθηκαν για 3 βραβεία Grammy και το “Closer” ήταν για 12 εβδομάδες στο #1 του Billboard Hot 100, ενώ κατέκτησε και την κορυφή του Spotify Global chart αλλά και του ελληνικού.

Πρωταγωνίστρια στο video clip που κυκλοφόρησε μόλις χθες είναι ο άγγελος της Victoria Secret Angel, Martha Hunt.

Οι Chainsmokers έχουν αγαπηθεί κι από το ελληνικό κοινό, αφού τόσο το “Closer” όσο και το “Don’t Let Me Down” βρίσκονται σταθερά στο top 20 του iTunes αλλά και στο top 100 του airplay chart.

Δείτε το video:

