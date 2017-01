Taylor Swift: Μια 7χρονη τη μιμείται τέλεια (video)

Μια μίνι Taylor που θα σας τρελάνει!

Ανακαλύψαμε την πιο απίστευτη μίμο της Taylor Swift. Ονομάζεται Xia Vigor και είναι μια 7χρονη από τις Φιλιππίνες. Ναι σωστά διάβασες 7 χρόνων.

Η μικρή πήρε μέρος στο «Your Face Sounds Familiar Kids» των Φιλιππίνων, ντυμένη όπως η αγαπημένη της τραγουδίστρια και τραγούδησε το «You belong to me» της Taylor, μπροστά στους κριτές εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της. Μάλιστα άλλαξε ρούχα πάνω στη σκηνή όπως έχει κάνει και η Taylor Swift.

Δείτε τη:

Προς το παρόν η Taylor δεν έχει σχολιάσει σχετικά με το αφιέρωμα της μικρής Xia, αλλά ελπίζουμε να δούμε σύντομα ένα ντουέτο τους!

Τώρα ας ακούμε την κανονική version του «You belong to me» και ας κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ Taylor και mini Taylor:

