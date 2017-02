Ένα τρελό Halftime Show!

Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Halftime Show στο Super Bowl, η Lady Gaga μπήκε στο γήπεδο για να αφήσει τους θεατές άφωνους. Η performance της Μις Germanotta υπήρξε μία από τις πιο αξέχαστες στην ιστορία του Super Bowl!

Η ποπ σταρ εξέπληκε τους πάντες ξεκινόντας την εμφάνισής της τραγουδώντας «God Bless America» από την οροφή του σταδίου.

Μόλις έφτασε στη σκηνή η Mother Monster, τραγούδησε όλες τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, από το «Just Dance», «Million Reasons» και «Born This Way», μέχρι το «Bad Romance». Ένα εκπληκτικό live, να δείτε ξανά και ξανά!

HOUSTON REHEARSAL / MASON POOLE A photo posted by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Feb 5, 2017 at 5:35pm PST