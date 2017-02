Τα τρέιλερς του Super Bowl 2017!

Μπορεί στο Super Bowl το κύριο γεγονός να είναι το παιχνίδι μεταξύ των ομάδων (φέτος παίζουν οι New England Patriots και των Atlanta Falcons) αλλά λόγο της τεράστιας τηλεθέασης είναι και ένα διαφημιστικό πάρτυ, έτσι κατά την διάρκεια του αγώνα μπορούμε να δούμε μερικα trailers ταινιών που αναμένουμε πως και πως στις αίθουσες.

Από το Guardians of the Galaxy Vol. 2 μέχρι την νέα ταινία των Transformers και το Ghost in the Shell, δείτε όλα τα τρέιλερ κινηματογραφικά και τηλεοπτικά που έπαιξαν στο Super Bowl 2017.

(Με ότι νέο το άρθο θα ενημερωθεί)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ghost in the Shell

Transformers: The Last Knight

Life

A Cure For Wellness

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Genius (NatGeo)

24: Legacy

Empire

Lethal Weapon