Το video clip του «Faith» με τον Stevie Wonder και την Ariana Grande είναι εδώ!

Αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές γενιές, εκπροσωπούν δύο διαφορετικά μουσικά είδη και αυτά ακριβώς είναι τα σημεία που κάνουν ενδιαφέρουσα τη συνεργασία τους. Ο Stevie Wonder και η Ariana Grande ήρθαν κοντά για να ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι της νέας κινηματογραφικής ταινίας «Sing».

Οι δημιουργοί της τριλογίας του «Despicable Me» («Εγώ, Ο Απαισιότατος»), από όπου «ξεπήδησε» η μανία των «Minions», υπογράφουν ένα καινούριο και απολαυστικό φιλμ κινουμένων σχεδίων που έχει αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη.

Το «Sing» («Τραγούδα!») διαδραματίζεται σε έναν κόσμο που είναι πανομοιότυπος με το δικό μας, αλλά κατοικείται αποκλειστικά από ζώα. Ένας μεγάλος διαγωνισμός τραγουδιού θα ενθαρρύνει τους ανθρωπόμορφους κατοίκους αυτού του κόσμου να ακολουθήσουν το όνειρό τους, προκαλώντας απρόβλεπτες καταστάσεις με άφθονη μουσική υπόκρουση.

Στην πρωτότυπη – αγγλόφωνη έκδοση της ταινίας φωνή στους ήρωες δανείζουν ο Matthew McConaughey, η Scarlett Johansson, ο Seth McFarlane (δημιουργός των «Family Guy», «American Dad», «Ted»), η Tori Kelly και πολλοί ακόμη. Στην ελληνική μεταγλώττιση παίρνουν θέση ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, η Τζωρτζίνα Λιώση, ο Ντένης Μακρής κ.ά.

«I got faith in you»

Παρόλο που στο «Sing» ακούγονται περισσότερα από 65 κλασικά και διαχρονικά τραγούδια, από Frank Sinatra, Beatles, Queen έως Lady Gaga, Sam Smith, Katy Perry και όχι μόνο, τα φώτα στρέφονται στο μοναδικό καινούριο τραγούδι του soundtrack.

Ο Stevie Wonder και η Ariana Grande διασταυρώνονται στο «Faith», το οποίο έχει κερδίσει ήδη μία υποψηφιότητα για «Χρυσή Σφαίρα». Ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο Francis Farewell Starlite των «Francis and the Lights» και ο Benjamin Levin είναι τα άτομα που έχουν δημιουργήσει το τραγούδι.

Το video clip που συνοδεύει το «Faith» συνδυάζει το φυσικό κόσμο με αυτόν των κινουμένων σχεδίων, με τους δύο ερμηνευτές να περιτριγυρίζονται από τους ξεχωριστούς πρωταγωνιστές της ταινίας.

Loading...