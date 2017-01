Spoon: Το νέο τους άλμπουμ Hot Thoughts κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, οι Spoon ανακοινώνουν την κυκλοφορία του καινούργιου τους δίσκου, με τίτλο «Hot Thoughts» που κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου από την Matador Records.

Σε παραγωγή των Spoon και του Dave Fridman, οι πλέον καθιερωμένοι μουσικοί εκπρόσωποι της rock σκηνής του Austin, τολμούν μια δουλειά που πειραματίζεται με τον ήχο και κυκλοφορούν ένα εξαιρετικό album στη μακροχρόνια και σημαντική καριέρα τους.

Ενώνοντας ξανά τις δυνάμεις τους με την εταιρεία που κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο το 1996, με τίτλο «Telephono» και ακολουθώντας τρείς δίσκους που μπήκαν στο αμερικανικό Top 10 “Ga Ga Ga Ga Ga” (2007), “Transference” (2010) and “They Want My Soul” (2014), το “Hot Thoughts” δεν είναι τίποτα παραπάνω, από ένα μικρό αριστούργημα.

Ακούγοντάς το, συνειδητοποιείς γιατί οι Spoon θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα των κριτικών εδώ και μια δεκαετία.

(http://www.metacritic.com/feature/best-music-of-the-decade )

Μέσα στα 10 σαγηνευτικά κομμάτια –όλα γραμμένα από τον Britt Daniel-, το “Hot Thoughts” δημιουργεί ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν με ξεχωριστούς κόσμους, που ξεκινούν από το καλειδοσκοπικό άνοιγμα με το ομότιτλο κομμάτι – που μπορείτε να ακούσετε εδώ – μέχρι τον δυναμισμό που αποπνέει το “Do I Have To Talk You Into It”, τις πανταχού παρόντες νευρώσεις του “Can I Sit Next To You» και του συναισθηματικού “I Ain’t The One”.

Έχοντας δώσει ένα μικρό δείγμα του “Hot Thoughts” τον προηγούμενο μήνα, οι Spoon επιβεβαίωσαν ότι θα εμφανιστούν για τρείς βραδιές στο SXSW, και συγκεκριμένα στον θρυλικό χώρο του «Emo’s», που πλέον ονοματίζεται ως «The Main» από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου, με διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε βραδιά.

Οι Spoon αποτελούνται από: τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Britt Daniel, τον ντράμερ Jim Eno, τον μπασίστα Rob Pope και τον Alex Fischel στα πλήκτρα και την κιθάρα.

Tracklist:

1. Hot Thoughts

2. Whisper I’ll Listen To Hear It

3. Do I Have To Talk You Into It

4. First Caress

5. Pink Up

6. Can I Sit Next To You

7. I Ain’t The One

8. Tear It Down

9. Shotgun

10. Us

