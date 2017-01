HIT CHANNEL ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ιανουάριος 2017. Είχαμε την μεγάλη τιμή να μιλήσουμε με έναν θρυλικό μπασίστα: τον Jack Casady. Είναι περισσότερο γνωστός ως μέλος των Jefferson Airplane και των Hot Tuna. Επίσης, ηχογράφησε το “Voodoo Chile” με τον Jimi Hendrix και έπαιξε με τους Grateful Dead, Warren Zevon, Roky Erickson, David Crosby, Warren Haynes και άλλους. Το τελευταίο album των Hot Tuna, “Steady as She Goes”, κυκλοφόρησε το 2011. Το 2017, θα περιοδεύσουν ως headliners, καθώς και ως supporting act στους Tedeschi Trucks Band στην Wheels of Soul περιοδεία. Διαβάστε παρακάτω τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε:

Οι Hot Tuna θα βγουν στο δρόμο σε λίγες ημέρες. Τι πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί από αυτές τις συναυλίες;

Υπάρχει μια ολόκληρη δισκογραφία. Σε διαφορετικές περιοδείες, παρουσιάζουμε διαφορετικά τραγούδια. Για την ακρίβεια, έχουμε μερικά τραγούδια από το τελευταίο album μας, και ένα-δυο τραγούδια από παλιότερα albums που δεν τα έχουμε παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ εγώ βρίσκομαι εδώ στο Jersey στα Αγγλονορμανδικά Νησιά, θα «περάσω» τα τραγούδια και στη συνέχεια αυτός (σ.σ: Jorma Kaukonen, lead κιθαρίστας των Hot Tuna και Jefferson Airplane) και εγώ, θα συναντηθούμε στη Δυτική Ακτή στο San Diego, για να κάνουμε την πρώτη συναυλία στις 13 Φεβρουαρίου. Δοκιμάζουμε πολλά διαφορετικά τραγούδια κάθε φορά που βγαίνουμε στο δρόμο.

Είστε ανυπόμονος να κάνετε την Wheels of Soul περιοδεία με τους Tedeschi Trucks Band και τους The Wood Brothers;

Απολύτως! Ξέρεις, είναι ένα θαυμάσιο συγκρότημα και υπέροχοι άνθρωποι και έχουν τόσους πολλούς ταλαντούχους μουσικούς μαζί τους. Έτσι, προσβλέπουμε σε αυτό. Θα κάνουμε ένα ηλεκτρικό Hot Tuna trio με τον Jorma, εμένα και τον Justin Guip στα drums. Ανυπομονούμε να περάσουμε υπέροχα. Πρόκειται να είμαστε έξω όλο το μήνα Ιούλιο και ίσως υπάρξουν και κάποιες επιπλέον συναυλίες. Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά μόλις τώρα αρχίζουμε να το οργανώνουμε.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό και ένα ακουστικό set των Hot Tuna;

Λοιπόν, μερικές φορές το υλικό είναι ελαφρώς διαφορετικό. Φυσικά, με το ηλεκτρικό έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ορισμένα πράγματα με την ένταση και τους ενισχυτές και να παίξουμε τα τραγούδια που σκοπεύουμε να κάνουμε με την ηλεκτρική κιθάρα. Παρά το γεγονός ότι ακόμα κάνουμε πολύ fingerpicking υλικό που κάνουμε με τους ακουστικούς Hot Tuna. Είναι πάντα ενδιαφέρον να το ερμηνεύεις με ηλεκτρική μορφή. Στην ακουστική μορφή, είναι πολύ πιο οικεία με τον Jorma και εμένα μόνο. Αυτή η περιοδεία έρχεται και έτσι το κοινό θα πρέπει να έρθει στον προσωπικό σου κόσμο παιξίματος.

Πόσο σημαντική ήταν η δουλειά του Larry Campbell ως παραγωγός στο “Steady as She Goes” album;

Ναι, είναι σπουδαίος! Ο Larry είναι τόσο ταλαντούχος άνθρωπος. Παίζει τόσα πολλά διαφορετικά όργανα που έχει καλή γνώση από πρώτο χέρι. Τον εμπιστεύομαι ως παραγωγό, γιατί ξέρει από πού προέρχονται οι μουσικοί. Υπάρχει πάντα μια ωραία και ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος έχει πάντα σπουδαίες δημιουργικές ιδέες για να δουλέψεις, έτσι είναι μια ενδιαφέρουσα συλλογικότητα.

Ποιο είναι το μυστικό της μακροχρόνιας φιλίας και μουσικής συνεργασίας σας με τον Jorma Kaukonen;

Ο Jorma λέει πάντα: «Το μυστικό είναι ότι δεν κάναμε ποτέ band meeting» (γέλια). Είμαστε μαζί από πολύ παλιά. Από την εποχή που ήμασταν παιδιά στην Ουάσιγκτον και νομίζω ότι αυτό έθεσε τα θεμέλια της φιλίας, αλλά επίσης και ως σημείο αναφοράς που βασίζεται στα πράγματα που κάνεις στην καριέρα σου. Νομίζω ότι μας δίνει μια μεγαλύτερη εικόνα του εαυτού μας ατομικά και συλλογικά, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι κάνει ο άλλος καλά και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι και οι δύο απολαμβάνουμε ό, τι μπορούμε να πάρουμε από το άλλο με έναν θετικό τρόπο. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να εξερευνάς τη φιλία μέσα από τη μουσική και μέσω των άλλων ενδιαφερόντων που έχουμε.

Φέτος, θα υπάρξει μια νέα έκδοση του Epiphone Jack Casady Signature Bass. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό;

Θα βγει τον Μάιο και απλά φαίνεται καταπληκτικό και μπορείς να το παίξεις ακόμα καλύτερα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό. Θα κουβαλήσω αυτό το όργανο στην περιοδεία που θα κάνω τον Φεβρουάριο, όταν θα παίξουμε μια ηλεκτρική συναυλία στο Fillmore Auditorium. Εγκαινιάσαμε το Fillmore Auditorium, με την πρώτη-πρώτη συναυλία με τον Bill Graham, πριν από πολλά χρόνια.

Διδάσκετε μπάσο στο Fur Peace Ranch του Jorma Kaukonen. Ποια είναι η φιλοσοφία σας όσον αφορά τη διδασκαλία;

Θα ανοίξουμε τη νέα σεζόν για το 2017 στο Fur Peace Ranch στις 17 Μαρτίου. Νομίζω ότι είναι δουλειά μου να πάρω τον μαθητή και να δω αν μπορώ να βρω τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσω. Έτσι ώστε να φύγει από το απογευματινό σεμινάριο με κάποια νέα εργαλεία για να εφαρμόσει στην δική του ατομική εξάσκηση. Διδάσκω μέσω τραγουδιών και διδάσκω μέσω όλων των τραγουδιών που έπαιξα με τους Hot Tuna και τους Jefferson Airplane. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι μουσικοί που διδάσκω δεν πρόκειται να βγουν έξω μόνο για να παίζουν τη μουσική μου, μπορούν να παίζουν τη δική τους μουσική ή οποιαδήποτε μουσική. Προσπαθώ να βάλω καλές βάσεις στην δουλειά τους στο μπάσο, καθώς και μουσικές βάσεις.

Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος παιξίματός σας με την πάροδο των ετών;

Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Καθώς ερευνούσαμε την δισκογραφία μας και είδαμε τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβα πόσο πολλή δουλειά έκανα ως νέος στην κατεύθυνση που ήθελα να πάω με το όργανο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, θα βρεις και θα επεκτείνεις την κατεύθυνσή σου. Μπορείς πάντα να προσπαθείς να βρεις τις προκλήσεις στο δρόμο σου για να επανερμηνεύσεις και να ερμηνεύσεις την μουσική σου κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσεις να έχεις μια βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση της τέχνης του να είσαι πρώτα μουσικός και μετά μπασίστας.

Τι αναμνήσεις έχετε από το Woodstock;

(Γέλια) Πολύς ενθουσιασμός, 300.000 άνθρωποι, να μην ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια και να μοιράζεσαι αυτό το περιβάλλον, όχι μόνο με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στη σκηνή και με τους άλλους μουσικούς, αλλά και με το σύνολο του κοινού. Έτσι, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία.

Παίξατε στις 7 το πρωί! Είναι περίεργο, έτσι δεν είναι;

Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο να παίζεις με τον ήλιο ν’ανεβαίνει, αλλά ήταν επίσης ένα καλό σημάδι, επειδή έβρεχε κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, έτσι ήμασταν ευχαριστημένοι να βλέπουμε τον ήλιο να βγαίνει.

Πώς συνέβη να παίξετε στο “Voodoo Chile” του Jimi Hendrix;

Αυτό συνέβη επειδή ο Jimi δούλευε στο album του στη Νέα Υόρκη την στιγμή που οι Jefferson Airplane βρίσκονταν εκεί. Είχαμε κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή, που ονομάζεται The Dick Cavett Show και αφού τελειώσαμε το show νωρίς το απόγευμα, πήγαμε να δουμε ένα συγκρότημα που ονομάζεται Traffic που έπαιζαν σε ένα μικρό club που ονομάζεται Steve Paul’s The Scene. Πήγαμε εκεί για να ακούσουμε τους Traffic να παίζουν και ήρθε ο Jimi. Ο Jorma και εγώ, γνωρίζαμε τον Jimi από τις συναυλίες στο Fillmore και είχαμε μια φιλία εκεί με τον Mitch Mitchell και τον ίδιο, πίσω στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι, ο Jimi μας κάλεσε και όταν οι Traffic τελείωσαν το set τους, ο Steve Winwood και αυτοί οι τύποι επέστρεψαν στο studio. Παρακολουθούσαμε τον Jimi να ηχογραφεί για την υπόλοιπη νύχτα και νωρίς το πρωί, είπε: «Ας παίξουμε όλοι ένα blues». Έτσι, εμείς οι τέσσερις: ο Mitch Mitchell, εγώ, ο Steve Winwood και ο Jimi Hendrix παίξαμε το “Voodoo Chile”.

Ένας διάσημος Έλληνας συνθέτης, ο Μάνος Χατζιδάκις, έμενε για κάποιο χρονικό διάστημα στο σπίτι σας στο Νο 2400 της Fulton Street. Τον θυμάστε;

Προσπαθώ να τον θυμηθώ τώρα, αλλά τι έκανε;

Έμενε εκεί, άκουγε άλλα πράγματα χίπικα πράγματα όπως τους The United States of America και πρότεινε στην Grace Slick να συνεργαστούν.

Θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θυμάμαι το περιστατικό. Θα πρέπει να ρωτήσεις την Grace γι’ αυτό.

Απολαύσατε την Ευρωπαϊκή περιοδεία με τους Doors το 1968;

Ω, απολύτως! Καταφέραμε να παίξουμε σε τόσο πολλά σημαντικά μέρη. Ξέρεις, ήταν πολύ συναρπαστικό ν’αφήνεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και να έρχεσαι και να βλέπεις τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι τύποι ήταν σπουδαίοι. Μου άρεσαν οι Doors. Όλοι οι μουσικοί ήταν πολύ ταλαντούχοι και ο καθένας μας απολάμβανε την παρέα του άλλου. Περάσαμε πάρα πολύ καλά.

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για σας το να δείτε την εμφάνιση του Otis Redding στο Monterey Pop Festival (1967);

Ω ναι! Ήμουν οπαδός των Booket T. and the MG’s, από τότε που ηχογράφησαν το τραγούδι “Green Onions” (1962). Είχαν συνοδεύσει τόσο πολλούς μουσικούς στην Stax Records. Αλλά βλέποντας τον Otis Redding με την house band της Stax, νομίζω ότι ήταν απολύτως η κορυφή.

Όταν τελειώσατε το “Surrealistic Pillow” (1967), είχατε συνειδητοποιήσει ότι δημιουργήσατε ένα από τα σημαντικότερα albums όλων των εποχών;

Όχι εκείνη τη στιγμή (γέλια). Εκείνη την εποχή, αυτό το album ήταν βασικά μια απομάκρυνση από το να ηχογραφείς ένα συγκρότημα live. Το πρώτο album που κάναμε, το “Jefferson Airplane Takes Off” (1966) είναι λίγο-πολύ έτσι όπως παίζαμε ζωντανά, αλλά στο “Surrealistic Pillow” ήμασταν σε θέση να δουλέψουμε πάνω σε κάποια από τα τραγούδια στο studio και να δουλέψουμε μέσα στην ατμόσφαιρα του studio. Έτσι, αυτό ήταν πραγματικά η αρχή της δημιουργίας καλών studio δίσκων.

Αντιγράφηκε η εμφάνιση των Jefferson Airplane σε ταράτσα στη Νέα Υόρκη το 1968 από τους Beatles για το “Let It Be” το 1969;

Δεν ξέρω αν αντέγραψαν, το μόνο που ξέρω είναι ότι εμείς το κάναμε όταν το κάναμε και αυτοί το έκαναν όταν το έκαναν. Για μένα είναι σαν να λέμε ότι έχεις αντιγράψει κάποιον που παίζει στο πάρκο. Θέλω να πω, παίξαμε στο πάρκο και έπαιξαν κι αυτοί στο πάρκο γιατί είναι ένα μέρος για να το κάνεις αυτό. Ήταν υπέροχο που το κάναμε σε μια χρηματοπιστωτική περιοχή. Φυσικά, αυτό έγινε τον χειμώνα, έκανε πολύ κρύο όταν το κάναμε (γέλια). Αλλά θα ‘πρεπε να διαλέξουμε πιο ηλιόλουστες ημέρες για να το κάνουμε. Επίσης το ηχογραφήσαμε όταν το κάναμε με έναν κινηματογραφικό σκηνοθέτη, τον Jean-Luc Godard.

Είναι αλήθεια ότι οι Jefferson Airplane ήθελαν τον Frank Zappa για να κάνει την παραγωγή στο “Crown of Creation” (1968); Υπάρχει μια φωτογραφία σας με τον Frank Zappa στο Διαδίκτυο.

Ω, αυτό είναι υπέροχο! Ο Frank ήταν τόσο ταλαντούχος άνθρωπος και μου άρεσαν οι μουσικοί του συγκροτήματός του. Μου άρεσε απολύτως η προσέγγισή του σε πολλή από τη μουσική που έκανε και είχε τόσο οξύ πνεύμα που πιστεύω ότι ο Spencer (σ.σ: Dryden -drums), η Grace και εγώ, προσπαθούσαμε να τον κάνουμε ίσως να μας βοηθήσει σε κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι τα προγράμματά μας ταίριαζαν.

Είναι κολακευτικό ότι επηρεάσατε σπουδαίους μπασίστες όπως τον Anthony Jackson (Al Di Meola, Paul Simon);

Λοιπόν, είναι τρομερός άνθρωπος! Ο Anthony είναι απίστευτος μουσικός. Έχει παίξει με τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι υπέροχοι. Όταν ακούω την δουλειά του μου φεύγει το μυαλό. Έτσι, όταν μου δίνει κάποιο credit επειδή πήγα το μπάσο λίγο προς τα εμπρός στον κόσμο, με τιμάει που σκέφτεται έτσι. Είναι ένας καλός άνθρωπος.

Πιστεύετε ότι συναυλίες είναι πιο σημαντικές από τα studio albums;

Είναι απλά μια διαφορετική μορφή. Δεν νομίζω ότι είναι πιο σημαντικές. Νομίζω ότι το να παίζεις live είναι πάντα απαραίτητο για την καριέρα οποιουδήποτε μουσικού, επειδή από εκεί ξεκίνησαν όλα. Το album είναι μια στιγμή που αποτυπώνεται και μπορείς να κάνεις τόσα πολλά σπουδαία πράγματα στο studio για να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα, όπως κάνεις όταν δημιουργείς μια ταινία. Αλλά όταν παίζεις live, νομίζω ότι εκεί είναι όπου βρίσκεσαι πραγματικά στην καρδιά της μουσικής και φέρνεις το κοινό σε αυτή την ιδιαίτερα ξεχωριστή ατμόσφαιρα εκείνο το βράδυ ή εκείνη την μέρα. Και νομίζω αυτό που συμβαίνει εκεί πάντα αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου.

Υπάρχουν σχέδια για ένα δεύτερο solo album;

Είμαι εδώ στο Jersey στα Αγγλονορμανδικά Νησιά, έχω ένα studio ηχογράφησης εδώ και δουλεύω πάνω σ’ένα δεύτερο Jack album. Έχω κάποια διαφορετικά άτομα που ασχολούνται. Έχω κάνει πολλά από αυτά μόνος μου, αλλά έχω τον Yair Dalal από το Ισραήλ. Παίζει ούτι και βιολί και είναι στο album μαζί μου. Έχω τον IsaiahGage που κάνει κάποια δουλειά στο τσέλο για μένα. Ένας ηλεκτρονικός μουσικός από τη Γαλλία που ονομάζεται Daniel Masson, επίσης δουλεύει μαζί μου. Ανυπομονώ να το κυκλοφορήσω φέτος ή τουλάχιστον να το αναρτήσω στο YouTube ή σε ένα site για να κυκλοφορήσει στο iTunes. Έτσι, θα δούμε τι θα συμβεί.

Νομίζετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube και το Facebook έχουν βοηθήσει νεότερους ακροατές να μάθουν για τη μουσική σας;

Το ελπίζω. Επίσης, βοηθά εμένα να μάθω για τη μουσική άλλων νεότερων ανθρώπων και να βρω μουσική γενικότερα. Έτσι, νομίζω ότι όταν χρησιμοποιείται με το σωστό τρόπο, αυτό είναι ένα απίστευτο εργαλείο για έρευνα.

Ξαφνιαστήκατε όταν είδατε μια φωτογραφία του Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) να παίζει ένα Epiphone Jack Casady Signature Bass;

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παίζουν τώρα και είμαι πραγματικά χαρούμενος με την επιτυχία του. Είναι εκεί έξω για πάνω από 20 χρόνια και προσπαθώ να δημιουργήσω και να κατασκευάσω το μπάσο που οι μηχανικοί ήχου θα λατρεύουν στο studio, αλλά κι οι μουσικοί θα ήθελαν να παίξουν.

Γνωρίζατε τον Jerry Garcia (Grateful Dead) αρκετά καλά. Πώς ήταν αυτός, πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής;

Ο Jerry Garcia ήταν πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και πολύ καλός αφηγητής. Μπορούσε να σε διασκεδάσει, να σε κάνει χαρούμενο και να μιλάει συνέχεια. Είχε απλά έναν ενδιαφέροντα τρόπο θεώρησης της ζωής, αλλά πάνω απ’ όλα, ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Αγαπούσε να παίζει και να συνεργάζεται με άλλους μουσικούς. Πραγματικά απολάμβανε τη μουσική και είναι κρίμα που μας άφησε τόσο νωρίς. Θα ήθελα πολύ να ήταν ζωντανός και να παίζει αυτή τη στιγμή.

Είναι τυχαίο ότι όλα τα συγκροτήματα του Σαν Φρανσίσκο είχαν πολύ περίεργα ονόματα: Jefferson Airplane, Big Brother & the Holding Company, Quicksilver Messenger Service, Country Joe and the Fish;

Γι’ αυτό το λόγο, ναι… Hot Tuna! Έτσι κάναμε εμείς τότε (γέλια).

Σας αρέσει να παίζετε πιο βαριά τραγούδια όπως το “Song for the Fire Maiden” ;

Ναι, μου αρέσουν όλα αυτά. Όλα ανήκουν σ’ένα διαφορετικό χώρο. Όταν παίζω, ξέρεις, στην ηλεκτρική μορφή και κάνω πράγματα με τα τραγούδια πολύ βαθύτερα και κατά κάποιον τρόπο πιο μυστικιστικά, μου αρέσει πραγματικά αυτό το είδος για αυτό που είναι. Και μετά απολαμβάνω εξίσου ένα ωραίο, ήσυχο format ακουστικού μπάσου και κιθάρας. Έτσι, το καθένα έχει διαφορετικά πράγματα.

Ένα τεράστιο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στον Jack Casady για τον χρόνο του.

Jack Casady official website: http://www.jackcasady.com

Hot Tuna official website: http://hottuna.com

Fur Peace Ranch website: http://www.furpeaceranch.com