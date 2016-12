Ο Αριώνας Αβατάγγελος είναι ο lead singer του συγκροτήματος Gazoza που έγιναν γνωστοί στο κοινό, από τη συμμετοχή τους στο μουσικό show, X Factor που προβλήθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Αν και το συγκρότημα αποχώρησε από τις αρχές του παιχνιδιού, ο Αρίωνας έκλεψε από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις με το στυλ του, την εμφάνισή του και τη φωνή του.

Πάμε όμως να τον γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, να μάθουμε πολλά γι’αυτόν, τις συνήθειές του, τα χόμπι του, τις φιλοδοξίες του και φυσικά αρκετά «μυστικά» που μου αποκάλυψε που σίγουρα θα συζητηθούν!

Συνέντευξη | Ηρώ Τζημίκα

Αρίωνα! Πώς είσαι; Είδες, τελικά «έκατσε» να κάνουμε και συνέντευξη μαζί…

Ηρώ μου! Έπρεπε νομίζω… Είμαι πάρα πολύ καλά και περνάω πολύ όμορφα αυτό το διάστημα με πολλή μουσική και πολλή εκτόνωση. Γενικά ψάχνομαι εσωτερικά. Σε πράγματα που δεν είχα ψαχτεί παλαιότερα και στο θέμα της μουσικής και στο θέμα της σύνθεσης. Στο πιο ποιοτικό κομμάτι της μουσικής, αν θες. Υπάρχει καλή ψυχολογία και προχωράμε. Ξέρω τι κάνω, απλώς επειδή ήρθε ένας άλλος κύκλος «επαγγελματισμού» μετά το παιχνίδι, το κοιτάω σοβαρά, από άλλη οπτική γωνία.

Το X Factor ήταν το μεγάλο σου βήμα. Πώς ήρθε η ιδέα του να συμμετάσχετε με τη μπάντα, Gazoza;

Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας και να σου πω την αλήθεια, μόνος μου δεν θα πήγαινα σε κάτι τέτοιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάποια προκατάληψη γι’αυτά τα παιχνίδια. Μια μέρα με πήρε η Έφη τηλέφωνο και μου λέει: “ρε συ με ρωτάνε αρκετοί φίλοι γιατί δε πάμε στο X-Factor και μου έκανε λίγο κλικ όλο αυτό. θες να πάμε; Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι!“ και εγώ χωρίς δεύτερη σκέψη είπα πολύ απλά «ΝΑΙ» γιατί πάντα συμφωνούμε με την Έφη σε κάτι τέτοιες αυθόρμητες κινήσεις όταν νιώθουμε ότι θα περάσουμε καλά εκεί που θα πάμε! Και πήγαμε και καλά περάσαμε!

Το όνομα Gazoza πώς βγήκε;

Gazoza το βάφτισε η Έφη γιατί είναι μια λέξη που είναι και πασίγνωστη σε όλες τις ηλικίες αλλά ταιριάζει και απόλυτα στο κονσεπτ. Η Γκαζόζα είναι ένα πολύ διαχρονικό ποτό. Έτσι ακριβώς είναι και όλο το πρόγραμμα μας. θα ακούσετε από Φρανκ Σινάτρα μέχρι Καρβελα και απο Beyonce μέχρι Μέλισσες! Επίσης έχει το ανθρακικό που παραπέμπει στα γκάζια και την ενέργεια που έχουμε γενικά ως άνθρωποι, αλλά και ειδικότερα On stage!

Φύγατε νωρίς από το παιχνίδι. Προφανώς και θα θέλατε να πάτε καλύτερα, αλλά αυτό, το ότι φύγατε νωρίς, σας βοήθησε;

Προφανώς και θα θέλαμε να πάμε καλύτερα, ας μη κρυβόμαστε. Από την άλλη όμως είμαστε νικητές από την έννοια των groups. Δεν υπήρχε άλλο έτοιμο φτιαγμένο για να πάει στα lives. Το ελληνικό κοινό το ξέραμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο στα groups και είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε 5 άτομα, παρά σε έναν μεμονωμένο καλλιτέχνη. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά κατανοούμε και το ρεύμα. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν κάνουν πολλές μπάντες επιτυχία. Και μας βοήθησε υπερβολικά έχω να σου πω…

Σας άνοιξαν αμέσως πόρτες;

Μας άνοιξαν πόρτες που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Το καλοκαίρι ήμασταν στο πλευρό της Πέγκυ Ζήνα στη Θεσσαλονίκη και σε ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά, το Πολιτεία. Ξεκινήσαμε από εκεί την πορεία μας και ήταν από τις καλύτερες αρχές που θα μπορούσαν να γίνουν. Της οφείλουμε πολλά και την ευχαριστούμε που μας είχε στο πλευρό της. Επίσης παίξαμε και στην ΔΕΘ, δίπλα στη Πέγκυ, που ήταν όνειρο να τραγουδάς μπροστά σε 15.000 άτομα.

Βλέπω όμως και ξέρω εννοείται ότι κάνετε παρέα και με μερικά από τα παιδιά που ήσασταν μαζί. Συνεχίζετε ακάθεκτοι και κάνετε κι ωραία πράγματα.

Γενικά έχουμε δεθεί με τα παιδιά. Συγκεκριμένα με τους Stereo Soul, την Τάνια και την Νωαίνα. Με τους Stereo Soul κάναμε παρέα από την αρχή, πριν ακόμα γίνουν το μουσικό δίδυμο που είναι γνωστοί τώρα, από την πρώτη οντισιόν. Ξέρεις, μέσα στα άγχη μας και τι κάνουμε εδώ. Με τη Νωαίνα δεν μιλούσαμε πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αρχίσαμε να μιλάμε στο τέλος. Δεθήκαμε όμως στο Πολιτεία γιατί δουλέψαμε μαζί και κάναμε αρκετή παρέα. Και με τη Τάνια έγινε κάπως έτσι. Δεθήκαμε από το πουθενά, σταδιακά και τώρα βγαίνουμε και περνάμε ωραία!

Κάνετε και cover και έχουν πάει κι ανέλπιστα καλά!

Βέβαια. Επειδή πια έχουμε έρθει όλοι αρκετά κοντά, μαζευόμαστε σε σπίτια, τραγουδάμε, μας έρχονται τέτοιες ιδέες. Κι έτσι ξεκινήσαμε. Έτσι το καθιερώσαμε και το τελευταίο video ήταν μαζί με την Πέγκυ Ζήνα και τραγουδήσαμε το «Μου Λείπεις» και επειδή η Πέγκυ δεν είναι καθόλου «κομπλεξική», τέτοιες ωραίες προτάσεις τις αρπάζει χωρίς φραγμούς.

Ας περάσουμε τώρα όμως 100% σε εσένα. Αρίωνας. Σπάνιο όνομα. Έχει κάποια ιστορία από πίσω;

Υπάρχει ιστορία στην κυριολεξία, γιατί είναι κι ιστορικό όνομα (γέλια) κι ο Αρίωνας ήταν μουσικός στην αρχαία εποχή και κιθαρωδός. Από εκεί και πέρα έλεγαν τον παππού μου έτσι κι η μαμά μου ήθελε ένα διαφορετικό όνομα, γιατί ακριβώς είναι σπάνιο. Να σου πω κιόλας όταν ήμουν μικρός δεν το ήθελα καθόλου, ενώ τώρα δεν θα το άλλαζα με τίποτα.

Πήρες αρκετή δημοσιότητα κι ας αποχωρήσατε από το πρώτο live, πάραυτα. Κι από ότι βλέπω έχεις κι αρκετό κοινό. Πολλές φανς!

Είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό. Σκέψου εκεί που είχες ένα μήνυμα, άντε δύο, τώρα έχεις δεκάδες και δεν ξέρεις και τι μπορεί να λένε! Φοβάσαι να τα ανοίξεις κιόλας (γέλια) απλά επειδή είναι πολλά, προσπαθώ να απαντάω σε όλα γιατί δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Είναι όμορφο να υπάρχει τέτοια ανταπόκριση και χαίρομαι μέσα από την καρδιά μου, άσχετα αν αποχώρησα γρήγορα. Χαίρομαι που στηρίζουν τη δουλειά μου κι εμένα.

Έχει υπάρξει κάποιο περίεργο περιστατικό;

Γενικά δεν είμαι απομονωμένος. Χαίρομαι να μοιράζομαι μαζί τους μηνύματα, αλλά και μετά από ένα live χαίρομαι εξίσου να κάτσω να μιλήσω μαζί τους και να τις δω όσο μπορέσω. Προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος στα περίεργα πάντως γιατί εκτός από τα γλυκά μηνύματα, έχουμε κι από τα άλλα! (γέλια) Ένα σκηνικό που θυμάμαι, συνέβη στη ΔΕΘ καθώς δίναμε μία συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έπεσαν πάνω μου 10 κορίτσια και παραλίγο να πέσω κάτω.

Θα έμπαινες στον πειρασμό να κάνεις κάτι παραπάνω με μία θαυμάστριά σου;

Έχω μπει κι έχω κάνει! (γέλια)

(γέλια) Αφού η συζήτηση το έφερε έτσι, θέλω να μου πεις πώς είναι η σχέση σου με τις γυναίκες;

Οι σχέσεις μου με τις γυναίκες είναι πολύ περίεργες και νομίζω έχει να κάνει με εμένα αυτό! Είμαι γενικά άνθρωπος των άκρων, που σημαίνει ότι μπορώ να ερωτευτώ και να παθιαστώ με τρέλα και να είμαι εκεί χωρίς να «απατήσω» τη σχέση μου, αλλά από την άλλη μπορώ ερωτικά να ξεφύγω και να περνάω καλά με όχι μόνο μία κοπέλα και μία μόνο σχέση όταν είμαι ελεύθερος και δεν έχω κάτι σοβαρό!

Αφού μου λες ότι είσαι των άκρων, δεν μπορώ να μη ρωτήσω… Έχεις κάνει κάτι ακραίο στον ερωτικό τομέα; (γέλια)

Δεν θεωρώ ακραίο αυτό που θα πω, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχω κάνει τρίο! (γέλια)

Μάλιστα! (γέλια) Έχεις ερωτευτεί; και πόσο καιρό ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση;

Ναι! Μία φορά. Κι η μεγαλύτερη σχέση μου ήταν κοντά στα τέσσερα χρόνια.

Δένεσαι γενικά στις σχέσεις σου;

Είναι ωραίο να δένεσαι και να δίνεις γιατί σαφώς δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτό τον κόσμο. Γενικά μία σχέση δεν πρέπει να σε πηγαίνει πίσω και πρέπει να νιώθεις ελεύθερος και να βγάζει κάπου αυτό.

Στεναχωριέσαι όταν φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή σου;

Μου έχουν τύχει τέτοια περιστατικά. Αυτά όμως είναι σαν τη γυμναστική και το «γυμνάζεις» μέσα σου και είσαι πιο δυνατός και πιο προετοιμασμένος στην επόμενη φορά, αν έρθει. Η αλήθεια είναι όμως όταν δένομαι, φοβάμαι αρκετά και δεν θέλω να αλλάξει ποτέ η σχέση μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να είμαστε όπως ακριβώς γνωριστήκαμε.

Τι σε ενοχλεί στους ανθρώπους;

Το ψέμα κι οι πισώπλατες μαχαιριές. Προτιμώ ότι έχει να μου πει ο άλλος, να έρθει να με πιάσει και να είναι ξεκάθαρος. Ακόμα κι αν με πονέσει. Δεν θέλω τίποτα πλάγιο.

Εσύ μεγάλωσες Αθήνα; Πώς θυμάσαι τον εαυτό σου μικρό;

Ακριβώς, εδώ Αθηναίος κι οι παλαιότερες γενιές της οικογένειας μου είναι από εδώ. Κρατάμε και κάτι ρίζες από την Κρήτη, ενώ η γιαγιά μου ήταν από την Ιταλία, εξίσου και το ιταλικό μου επίθετο, Αβατάγγελος. Μπορώ να πω ότι μεγάλωσα με τους γονείς μου δίπλα, άσχετα αν είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και με στηρίζουν πάντα σε ό,τι κι αν κάνω. Είναι πολύ ανοιχτοί και στα θέλω τα δικά μου και ποτέ δεν με έχουν κόψει και σταματήσει πουθενά. Έχουμε άψογη σχέση.

Είσαι πιο δεμένος με τη μαμά αν δεν κάνω λάθος, έτσι;

Ναι! Που το ξέρεις; (γέλια) Ο πατέρας μου ήταν μουσικός κι έλειπε γενικότερα πολύ από το σπίτι, οπότε η μητέρα μου, υπήρξε πολλές φορές και πατέρας μαζί. Έχω όμως άριστες σχέσεις με τον πατέρα μου, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η μαμά είναι και φίλη μου, είναι κι η μεγαλύτερη φαν μου! (γέλια) έχουμε τρομερή χημεία κι ήταν, είναι και θα είναι πάντα εκεί για μένα. Στα καλά, στα άσχημα. Με ξέρει 110%.

Μία ωραία ανάμνηση από τη μαμά σου;

Ου! Κάθε μέρα είναι και μία ανάμνηση, αν έρθεις από το σπίτι για καφέ θα τη δεις! (γέλια) Θα σου πω μία που τη λέμε ακόμα και σήμερα και γελάμε. Ήμουν γύρω στα 17 κι η μαμά έλειπε για τρεις μέρες από το σπίτι. Έτσι εγώ εκείνες τις μέρες βρήκα αφορμή να κάνω ένα περίεργο πάρτι όπως καταλαβαίνεις. (γέλια) Μόλις γυρνάει, βλέπει το δωμάτιό της στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να το δει μία μαμά. Εκείνη τη στιγμή δεν είχε πλάκα, αλλά σκέψου τι έγινε! (γέλια)

Ήσουν σκανδαλιάρης;

Αρκετά! Και στο σχολείο ήμουν κι από τους πιο κακούς μαθητές. Ξέρεις, πολύ πειραχτήρι, πολλή φασαρία. Γενικά τους πείραζα όλους. Από τα κορίτσια έως τους καθηγητές.

Πες μου μία τρέλα που έχεις κάνει και θα τη θυμάσαι…

Είναι πάρα πολλές και δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο τώρα, αλλά μία από τις τελευταίες που θυμάμαι, είναι ότι είχα βγει γυμνός στο μπαλκόνι και φώναζα στις 4 το πρωί… (γέλια)

Κακές συνήθειες;

Δυστυχώς υπάρχουν. Καπνίζω αρκετά και πίνω κιόλας όταν θα βγω… Πρέπει να το ελαττώσω, απλά κι αυτό είναι στα πλαίσια του περνάω καλά. Προσπαθώ να μη ξεφεύγω και κάνω πράγματα που θα μετανιώσω.

Χόμπι έχεις;

Παίζω ποδόσφαιρο κι ήταν μια δουλειά που θα ήθελα να ακολουθήσω επαγγελματικά… Είχα παίξει και στο εφηβικό του Ολυμπιακού. Το άφησα όμως γιατί τότε δεν ήξερα τι ήθελα ακριβώς να κάνω και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο ήταν άκρως εξαντλητικό. Επίσης ασχολούμαι πολύ με τα social media και μου αρέσει να βγαίνω με τις παρέες μου!

Τραγουδούσες από μικρός;

Τραγουδούσα, ναι, αλλά ποτέ δεν είπα ότι θα γίνω τραγουδιστής κι ότι θα το κάνω επαγγελματικά αυτό. Γύρω στα 18 πήρα αυτή την απόφαση και κανένας δεν το ήξερε ότι θα κάνω το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σκέψου πήγα να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων κι ήθελα να φύγω στην Αγγλία! Στο στρατό νομίζω ότι πήρα αυτό τον δρόμο της μουσικής κι είπα μέσα μου ότι εδώ είμαι!

Οπότε δεν έχεις πολλά χρόνια… Θεωρείς ότι σε τέτοιους καιρούς ήταν σωστή απόφαση να ακολουθήσεις ένα τέτοιο επάγγελμα;

Σε τέτοιους καιρούς όλα τα επαγγέλματα είναι περίεργα. Είτε γινόμουν γιατρός, είτε δικηγόρος. Επειδή γύρω μας καταστρέφονται όλα, εγώ θέλω να είμαι χαρούμενος με αυτό που κάνω και θεωρώ μεγάλη ευχαρίστηση να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αν το πιστέψεις θα βγάλεις και χρήματα και θα καταφέρεις να ζήσεις από αυτό. Απλά στη δουλειά αυτή δεν υπάρχει σταθερότητα. Μπορεί να βγάλεις πολλά, μπορεί να βγάλεις και λίγα ή να βγάλεις μετά από κάποιο διάστημα πάλι. Όμως δεν μετανιώνω για τίποτα γιατί το έχω πάρει απόφαση.

Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και πέρα;

Έχουμε διάφορα projects στο μυαλό μας, αλλά θέλουμε να το βγάλουμε σωστά και να το μελετήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ετοιμάζουμε κι εμφανίσεις, αλλά και τραγούδι. Σύντομα θα σας πούμε νεότερα…

Έρχονται Χριστούγεννα. Τι τύπος είσαι;

Νομίζω είμαι λίγο από όλα, αν και τα Χριστούγεννα τα νιώθω λίγο σαν καλοκαίρι, γιατί δεν κάθομαι μέσα στο σπίτι! (γέλια) Είμαι όλη την ώρα έξω. Μου αρέσει όμως αυτό το κλίμα των γιορτών και θα ήθελα να πιω μια ζεστή σοκολάτα δίπλα στο τζάκι με αγαπημένα άτομα.

Είχατε κάνει κι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τον Πασχάλη… Τι ήταν αυτό;

Μπράβο που το εντόπισες! (γέλια) Ναι είχαμε συνεργαστεί στο The War Is Over του John Lennon και θέλαμε να μπλέξουμε κάτι καινούργιο με κάτι παλιό πάνω στο ίδιο ύφος, μιας κι ο Πασχάλης έχει αφήσει μεγάλη ιστορία στην ποπ μουσική. Μπλέξαμε πολλές ηλικίες μαζί, όπως και τα παιδάκια της χορωδίας, δείξαμε μια εικόνα της Αθήνας που δεν περνάνε όλοι καλά. Πολλοί βρίσκονται μέσα στο κρύο που δεν έχουν τίποτα και βλέπουν αυτή την αντίθεση και αισθάνονται πολύ χειρότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν…

Μας επηρεάζει πολύ ο πόνος του συνανθρώπου μας κι η Ελλάδα είναι σε άσχημη κατάσταση. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να διορθωθεί;

Δεν είμαι ο κατάλληλος να σου πει κάτι τέτοιο, απλά όπως όλοι δεν θέλουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας, έτσι και στη χώρα μας αυτό πρέπει να γίνει. Δεν θα έπρεπε να έχει κανέναν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αλήθεια τι μας έχει μείνει ως χώρα. Τα δικά μας δηλαδή, να τα κρατήσουμε για εμάς, γιατί έχουμε δώσει πολλά. Σε λίγο θα πουλήσουμε και τον ήλιο! Έχω επηρεαστεί πολύ, αλλά ελπίζω ότι θα πάνε όλα θετικά και φυσικά όλα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους.

Δώσε μου τη δική σου ευχή σε όλους τους νέους που κυνηγάνε το όνειρο τους…

Θεωρώ ότι τα καλύτερα πράγματα έρχονται και γίνονται μέσα από δυσκολίες. Είτε στο χώρο της τέχνης, είτε σε κάποιο άλλο χώρο. Οι δυσκολίες μας κάνουν πιο δυνατούς και βρίσκουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, ποτέ. Πρέπει να το κυνηγάμε για να νιώσουμε κι εμείς καλά μέσα μας. Έτσι μέσα από αυτό, μπορεί να αλλάξει κι η κοινωνία. Αν κάνεις κάτι που σε κάνει χαρούμενο, ξεχνάς αυτόματα και όλα σου τα προβλήματα.

Ευχαριστώ πολύ Αρίωνα!

Ευχαριστώ πολύ, Ηρώ!

loading...