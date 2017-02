Μια ακόμα έκπληξη από τους Simpsons που όπως φαίνεται είναι ο Νοστράδαμος της εποχής μας.

Η διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων προέβλεψε ότι το franchise του Star Wars θα συνεχιστεί. Γνώριζε επίσης ότι σε κάποιο σημείο στην αμερικανική ιστορία, ο Donald Trump θα γίνει πρόεδρος και να προκαλέσει χάος.

Και τώρα ο κόσμος επισημένει πως οι Simpsons προβλέψει την performance της Lady Gaga στο halftime show του Super Bowl.

Η ποπ σταρ ξεκίνησε την performance της από την οροφή του σταδίου. Ενώ τραγούδησε, ένα σμήνος από συντονισμένα drones φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό πίσω της μετα χρωματιστά φώτα τους να σηματίζουν μια αμερικανική σημαία. Στη συνέχεια, η Lady Gaga πήδηξε από τη στέγη για μια κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο στη σκηνή.

Σε ένα επεισόδιο του 2012 «Lisa Goes Gaga», οι Simpsons δείχνουν μια δικία τους εκδοχή για την performance της Gaga, η οποία όμως μοιάζει υπεροβλικά με αυτό που είδαμε την Κυριακή.

Woah, woah, woah. 😱 The Simpsons predicted @ladygaga performing at the #SuperBowl ? 🤔 pic.twitter.com/htdTFweemU

The Simpsons predicted Lady Gaga's #PepsiHalftime show. Im so shook! #Superbowl pic.twitter.com/Wfp4NuGqLz

Μάλιστα δεν δείχνει μόνο την είσοδο της Gaga στο stage από τον ουρανό, αλλά και τα outfit λίγο πολύ μοιάζουν.

Επιπλέον, κάποιοι έχουν επισημάνει ότι όχι μόνο αποσπάσματα, αλλά ολόκληρα τμήματα του halftime show της Gaga είναι ίδια με αυτά του Simpsons.

FACT : THE SIMPSONS DESIGNED LADY GAGA'S SUPERBOWL BEFORE SHE KNEW SHE WAS PERFORMING ! #HalfTimeShow #PepsiHalftime

BUY #JOANNE pic.twitter.com/LI3qbUElBq

