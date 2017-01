Sia, Halsey και Nicki Minaj με τον Nick Jonas στο soundtrack του «50 πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι»

Όχι μόνο ο Zayn Malik και η Taylor Swift…

Δεν θα υπάρχουν μόνο ο Zayn Malik και η Taylor Swift με το «I Don’t Wanna Live Forever» στο soundtrack της ταινίας «50 πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι». Θα υπάρχουν αστέρες του βελινεκούς Sia, Halsey και η Nicki Minaj σε ένα ακυκλοφόρητο ντουέτο με το Nick Jonas.

Οι δύο αστέρες θα συνεργαστούν στο τραγούδι «Bom Bidi Bom», που αναμένεται πως και πως από όλους τους fan!

To soundtrack θα περιλαμβάνει 19 τραγούδια και παρακάτω μπορείτε να δείτε το tracklist:

1. “I Don’t Wanna Live Forever” – ZAYN | Taylor Swift

2. “Not Afraid Anymore” – Halsey

3. “Pray” – JRY (feat. Rooty)

4. “Lies in the Dark” – Tove Lo

5. “No Running From Me” – Toulouse

6. “One Woman Man” – John Legend

7. “Code Blue” – The-Dream

8. “Bom Bidi Bom” – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. “Helium” – Sia

10. “Cruise” – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. “The Scientist” – Corrine Bailey Rae

12. “They Can’t Take That Away From Me” – Jose James

13. “Birthday” – JP Cooper

14. “I Need a Good One” – The Avener (feat. Mark Asari)

15. “Empty Pack Of Cigarettes” – Joseph Angel

16. “What Would It Take” – Anderson East

17. “What Is Love?” – Frances

18. “On His Knees” – Danny Elfman

19. “Making It Real” – Danny Elfman

Το soundtrack, η παραγωγή είναι του Danny Elfman, θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου, δύο εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της ταινία σε όλες τις αίθουσες.

Η δεύτερη ταινία της ιστορίας Fifthy Shadow με τον Christian Grey και την Anastasia Steele αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο του 2017, δύο χρόνια μετά την προβολή του πρώτου φιλμ!

Η ιστορία συνεχίζεται από εκεί που την αφήσαμε: Η Anastasia (Ντακότα Τζόνσον) αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Christian (Τζέιμι Ντόρναν) παρόλο που γνωρίζει ότι οι άνθρωποι, δεν αλλάζουν. Πόσο μάλλον οι ώριμοι άντρες, με βίτσια! Το τελικό ερώτημα, σύμφωνα πάντα με το τρέιλερ είναι «Μπορεί τελικά η αγάπηνα επιβιώσει;»

Οι Κιμ Μπέισινγκερ και Μπέλα Χίθκοτ συμπληρώνουν το βασικό καστ του α΄μέρους της τριλογίας. Παρακολουθήστε το τρέιλερ και οδηγηθείτε…στα δικά σας συμπεράσματα…

loading...