Selena Gomez: Την πιάσαμε να ακούει το νέο άλμπουμ του The Weeknd

Η Selena Gomez δεν είναι μόνο το νέο κορίτσι του The Weeknd (μη χάσεις το video του «Party Monster»), αλλά όπως φαίνεται και μεγάλη fan της μουσικής του.

Weeknd n Selena? Yo, I know 2017 is going to be an unexpected year yall! This is cute. But im still #Jelena af though😉 pic.twitter.com/ZrgbWg45DC

— Tc (@thetimmyconnors) January 11, 2017