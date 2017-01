Selena Gomez & The Weeknd τους πετύχαμε να φιλιούνται! Νέο ζευγάρι στο χόλυγουντ

Φαίνεται ότι στο Χόλυγουντ γεννήθηκε ένα νέο ζευγάρι, με την Selena Gomez και τον The Weeknd να φαίνεται πως είναι μαζί και τρελά ερωτευμένοι.

Οι δυό τους εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι όταν έφευγαν από ένα δημοφιλές ιταλικό εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα. Οι φωτογραφίες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφιβολίες. Selena και Abel χέρι χέρι να φιλιούνται και αγκαλιάζονται.

The Weeknd and Selena Gomez were spotted together 👀 pic.twitter.com/RnhJznRAK9

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) January 11, 2017