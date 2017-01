Το εφετινό «Release Athens Festival» θα έχει και ηλεκτρονικό άρωμα με τους Röyksopp και τους Moderat.

Έπειτα από τους Jamiroquai και τον Michael Kiwanuka έπεται συνέχεια για το «Release Athens Festival».

Οι ανακοινώσεις συνεχίζονται με το line-up της Παρασκευής 2 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, όπου θα υποδεχτούμε δύο από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, τους Νορβηγούς Röyksopp και τους Γερμανούς Moderat.

Η εμφάνιση και των δύο θα συνοδεύεται από ένα εκπληκτικό light show που, μαζί με τα τραγούδια τους που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει, θα προσφέρει μία ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία σε όσες και όσους παρευρεθούν!

Röyksopp

Οι headliners Röyksopp κοντεύουν να συμπληρώσουν 20 χρόνια πορείας αλλά παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ξεκίνησαν το 1998, στο Tromsø, και από το εμβληματικό ντεμπούτο τους “Melody A.M.” (2001) μέχρι το “Inevitable End” (2014), κατορθώνουν πάντοτε να παρουσιάζουν δουλειές που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών, κινούμενοι σε ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής – από την trip hop, ambient, chill out, downtempo μέχρι την synthpop, eurodance, house.

Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα όνομα της electronica έχει εξυμνηθεί τόσο πολύ από τους κριτικούς, συχνά αποσπώντας υποψηφιότητες και βραβεία σε διάφορες κατηγορίες (από τη Νορβηγική Μουσική Βιομηχανία και τα MTV Europe Awards μέχρι τα Grammy και τα Brit Awards). Ακόμα δυσκολότερο είναι το να κατορθώνει κάτι τέτοιο έχοντας ταυτόχρονα την εμπορική επιτυχία που έχει σημειώσει το ντουέτο των Svein Berge και Torbjørn Brundtland, με εκατομμύρια πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά albums και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα:

“Eple”, “What Else Is There?”, “Remind Me”, “Poor Leno”, “So Easy”, “Monument”, “Sparks”, “Only This Moment”, “Beautiful Day Without You”, “The Girl And The Robot”, “Happy Up There”, “This Must Be It”, “Here She Comes Again”, “Skulls”, “Running To The Sea”, “Do It Again”, “I Had This Thing” και άλλα πολλά, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως η μαγεία των Röyksopp κρύβεται περισσότερο στα ορχηστρικά album tracks (“This Space”, “Computer Milk”, “Across The Graveyard”, “In Space”, “Royksopp Forever” κ.α.), εκεί που η μουσική τους σε ταξιδεύει κυριολεκτικά!

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience), καθώς και την Susanne Sundfør (η οποία κάνει φωνητικά στο πιο πρόσφατο single “Never Ever” / 2016) και τον Rick Rubin (συμμετέχοντας στη συλλογή “Star Wars Headspace”, στην οποία κάνει παραγωγή, το 2016).

Οι live εμφανίσεις τους είναι εντυπωσιακές, πολύ πιο έντονες και κινητικές απ’ ότι θα περίμενε κάποιος από ένα σχήμα της electronica. Συχνά χρησιμοποιούν εκκεντρικό ντύσιμο, διαφορετικούς guests στα φωνητικά και, κυρίως, ένα εκπληκτικό light show – με τη χρήση lasers, projections και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας – το οποίο θα συνοδεύει την εμφάνισή τους και στο Release Athens 2017!

Moderat

Για τους Moderat μάλλον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, ιδίως μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2016.

Οι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι που έδωσαν το “παρών” εκείνο το βράδυ στο Gazi Music Hall πρέπει να κατάλαβαν τον λόγο που ανάγκασε τον Τύπο να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό του “Top Electronic Act” του πλανήτη μέσα στην περασμένη χρονιά. Το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που μας προσέφεραν, όπου ήχος και φως έκαναν τους πάντες να λικνίζονται στους ρυθμούς τους, αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2017!

Tο project των Modeselektor (Gernot Gronsert, Sebastian Szary) και Αpparat (Sascha Ring), δύο εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της σκηνής του Bερολίνου την τελευταία δεκαπενταετία, δείχνει να βρίσκεται σε μία άκρως ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το περσινό τρίτο τους album, “Moderat III”, και κομμάτια σαν το “Reminder” και το λίγο παλαιότερο “Bad Kingdom”, τα οποία τους έχουν κάνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας διαγράψει μία αξιοσημείωτη πορεία με τα ξεχωριστά τους σχήματα, ένωσαν τις δυνάμεις τους στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αφού κυκλοφόρησαν μία σειρά από EPs και singles, παρουσίασαν την πρώτη ολοκληρωμένη τους δουλειά στα τέλη της.

Στο «Moderat» (2009) συνδύασαν τα δημιουργικά τους ζενίθ για να φτιάξουν ένα ακόμα. Πανίσχυρα μπάσα και οι ευαίσθητες pop μελωδίες έδωσαν σε όλους την αίσθηση πως μια νέα κορυφή στη σκηνή της electronica πατήθηκε. ‘Ενας γάμος προορισμένος για μεγαλεία, όπως γράφτηκε, και που απλά προέβλεψε το μέλλον.

Το «Moderat II» (2013) ισχυροποίησε τη θέση τους ως ένα από τα ευφυέστερα projects στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στo «Moderat III» (2016) , το τρίο δημιουργεί πλέον μακριά από κάθε επιρροή, δημιουργώντας νέα ηχοτοπία και παίρνοντας ρίσκα. Πρόκειται για το εγκεφαλικό αποκορύφωμα του οράματός τους, μία δουλειά που τους φέρνει να κινούνται σε μία underground ηλεκτρονική ατμόσφαιρα που αναζητά μόνιμα τα όρια της pop, και ταυτόχρονα το ωριμότερο βήμα της μέχρι τώρα καριέρας τους, σε κάθε επίπεδο.

Στιχουργικά, ο Apparat προσφέρει μία αφιλτράριστη εικόνα της προσωπικής του οπτικής πάνω στο ταξίδι που αποκαλούμε ζωή. Την ίδια στιγμή, οι Modeselector αναπτύσσουν μία εθιστική ενέργεια με το μοναδικό ρυθμικό τους υπόβαθρο.

Στον κινηματογράφο συνηθίζεται να λέγεται πως οι αντιφάσεις δημιουργούν ρεαλιστικούς χαρακτήρες και στη μουσική των Moderat θα βρείτε πολλές: διασκέδαση και προβληματισμός, έκσταση και μελαγχολία. Και όλα αυτά, μέσα στη φρενίτιδα των strobe lights.

Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε και πριν την προηγούμενη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Moderat δεν θα σας κάνουν μόνο να ιδρώσετε από τον χορό. Θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα κι ένα δάκρυ στα μάτια σας.

Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση περισσότερων ονομάτων, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις υπόλοιπες του Release Athens 2017!

Εισιτήρια Απλά Εισιτήρια Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στα 35 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 65 ευρώ (διπλό).

Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 38 (μονό) και 70 ευρώ (διπλό).

Στις δύο τελευταίες φάσεις της προπώλησης, οι τιμές θα διαμορφωθούν στα 42 (μονό) / 76 (διπλό) και 45 (μονό) / 80 (διπλό) ευρώ.

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ. VipTickets Θα διατεθεί πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, αρχικά προς 90 και στη συνέχεια προς 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands&stools για όλους

openbar

προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

ιδιωτικό parking

ξεχωριστές τουαλέτες

αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ. Εισιτήρια τριημέρου Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων ξεκινά στα 90 ευρώ.

Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή τους θα είναι 100 ευρώ.

Στις τελευταίες φάσεις της προπώλησης, η τιμή τους θα διαμορφωθεί στα 110 ευρώ.

