Πριν λίγες μέρες παίξατε στα Βραβεία 2010 του Mojo στο Jazz Café του Λονδίνου και στο κοινό ήταν και ο φίλος σας, Jimmy Page. Ευχαριστηθήκατε εκείνη τη βραδιά; Αισθάνεστε άνετα με γεγονότα «Βραβεύσεων»;

Πριν λίγες μέρες παίξατε στα Βραβεία 2010 του Mojo στο Jazz Café του Λονδίνου και στο κοινό ήταν και ο φίλος σας, Jimmy Page. Ευχαριστηθήκατε εκείνη τη βραδιά; Αισθάνεστε άνετα με γεγονότα «Βραβεύσεων»;

Ήταν σπουδαία βραδιά. Τίποτα δεν είχε να κάνει με τα βραβεία, απλά ήταν άλλος ένας τρόπος γιο το MOJO να διαφημίσει τον εαυτό του. Το MOJO είναι ένα καλό περιοδικό και σέβεται τους περισσότερους καλλιτέχνες και τις εμφανίσεις τους. Οι καλλιτεχνικές στήλες στις εφημερίδες είναι συχνά προκατειλημμένες, παραπληροφορημένες, μονόπλευρες και γενικά έχουν άνισες απόψεις οι οποίες συχνότερα δεν αντανακλούν παρά την υπεροψία των συγγραφέων τους.

Μόλις τελειώσατε μια Ευρωπαϊκή περιοδεία με την Joanna Newsom (αμερικανίδα αρπίστρια και τραγουδοποιός της country). Ποια ήταν η ανταπόκριση που λάβατε από τους οπαδούς της; Ήταν γνώριμοι με τη μουσική σας και τα θέματα των στίχων σας;

H Joanna είναι μεγάλη οπαδός του Roy Harper, και γι’ αυτό μου ζήτησε να περιοδεύσω μαζί της. Είμαι μεγάλος οπαδός της Joanna Newsom και γι’ αυτό απόλαυσα να το κάνω. Δύο-τρεις από την μπάντα της γνωρίζουν τη δουλειά μου και μ’ αρέσει αυτό που αυτοί κάνουν μαζί της.

Οι οπαδοί σας ξέρουν ότι κατά καιρούς περνάτε μεγάλα διαστήματα χωρίς να παίζετε κιθάρα εξαιτίας προβλημάτων υγείας κτλ; Σε ποιο στάδιο είναι το νέο studio album;

Δεν είμαι άρρωστος. Στην πραγματικότητα είμαι αρκετά καλά. Έχω εκ γενετής ελάττωμα στο αιματολογικό σύστημα. Οι φλέβες και οι αρτηρίες μου στους πνεύμονες δεν είναι συνδεδεμένες όπως είναι στο περισσότερους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα ενώνονται πριν μαζέψουν την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Πρέπει να φροντίζω τους πνεύμονες, πράγμα που δεν έκανα όταν ήμουν νεότερος. Είναι κληρονομική κατάσταση, δεν είναι αρρώστια. Περνώ μεγάλες περιόδους που κάνω άλλα πράγματα, απ’ το να παίζω κιθάρα, για πολλούς λόγους. Συχνά ενδιαφέρομαι περισσότερο για την κηπουρική, για το φύτεμα δέντρων και να παρατηρώ την άγρια φύση. Ή να πηγαίνω στην πόλη για να δω περισσότερα στο μουσείο και να μου πάρω ένα καινούργιο πουκάμισο. Μερικές φορές είμαι απογοητευμένος για τον τρόπο που τα Βρετανικά media μου φέρονται, αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι δικό μου το λάθος γιατί στο παρελθόν τους φερόμουν με τον ίδιο τρόπο.

Στο τεύχος Μαρτίου του Record Collector είχατε πει ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό (4-5 τραγούδια) με τον Jimmy Page από τη δεκαετία του ’80, το οποίο δεν ήταν αρκετά ώριμο να κυκλοφορήσει τότε. Υπάρχει πιθανότητα να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια σύντομα;

Τα κομμάτια για τα οποία μιλάς είναι ακόμα στην ίδια κατάσταση. Πάντα σκέφτομαι το μέλλον. Πολύ σπάνια σκέφτομαι το παρελθόν μου. Αυτά τα τραγούδια θα χρειάζονταν αρκετή δουλειά, αλλά είναι αφοσιωμένος στο να γράφω καινούργια πράγματα.

Πολλοί μουσικοί έχουν επηρεαστεί από τις δουλειές σας (Ian Anderson, Jimmy Page, ο μακαρίτης Nick Drake, Jeff Martin, Duncan Patterson και άλλοι) αλλά είναι πασίγνωστο ότι δεν έχετε βγάλει καθόλου λεφτά από τη δουλειά σας. Είχατε ποτέ απογοητευτεί από αυτόν τον παράγοντα;

Απογοητεύομαι μερικές φορές, ναι, αλλά πάντα λέω ότι ήθελα να κάνω δίσκους και να παρουσιάζω την μουσική μου, με τον τρόπο που κάνω, έτσι πρέπει να ζήσω με τις συνέπειες. Πάντα θεωρούμουν ως «αντιεμπορικός» ή όχι τόσο εμπορικός ώστε να περάσω στο mainstream και φοβάμαι ότι αυτό το είδος της φήμης και μόνο, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά μια καριέρα στη μουσική. Η μηχανή σε αγνοεί αν νομίζει ότι δεν είσαι εμπορικός.

Οι στίχοι σας μιλάνε για αδικία, πόλεμο, καταναλωτισμό, θρησκείες κλπ και ποτέ δεν φοβηθήκατε να μιλήσετε για πολιτικά θέματα. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόσφατη αιματηρή επέμβαση των Ισραηλινών σε άοπλα πλοία που μετέφεραν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα χρήσιμα υλικά για τον λαό της Γάζας;

Αυτοί είναι όλοι οι λόγοι που θεωρούμαι αντιεμπορικός, επειδή μιλάω γι’ αυτά τα πράγματα. Στα μουσικά Μέσα δεν αρέσουν οι απόψεις. Περισσότερο προτιμούν να χειριστούν κάτι που δεν ενοχλεί κανέναν. Κάτι που πραγματικά εγγυάται τον maximum όγκο πωλήσεων.

Ο φίλος και γείτονάς σας, Jeff Martin πρόσφατα έπαιξε για δεύτερη δορά στην Αθήνα. Και τα δύο live του, ήταν sold-out. Είναι τόσο δύσκολο για τους Έλληνες οπαδούς να σας δουν live κάποια στιγμή;

Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Έχω μερικούς Έλληνες φίλους αλλά δεν ξέρω πού είναι τώρα. Θα λάτρευα να ξαναδώ την Αθήνα αλλά αυτό είναι το περισσότερο που μπορώ να κάνω. Γράφω ένα επικό τραγούδι αυτή τη στιγμή το οποίο είναι όλο αλληγορικό και βασίζεται στην ιστορία του Ιάσωνα, των Αργοναυτών και στο Χρυσόμαλλο Δέρας. Ωστόσο είναι με επικέντρο την προσωπική ιστορία του Ορφέα, που φυσικά ήταν στο πλοίο…

Τι μουσική ακούτε σήμερα;

Ακούω ραδιόφωνο αρκετά και πάντα προσπαθώ να βρω τι συμβαίνει, αλλά δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για τη μουσική όπως υπήρχε παλιά. Οι άνθρωποι πηγαίνουν προς άλλα μέρη την βιομηχανίας αναψυχής. Υπάρχει πολλή καλή ακουστική μουσική που ξεκινάει από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και πολλή απ’ αυτή είναι underground. Η Joanna είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Νομίζω ότι σε καιρούς σαν κι αυτούς, ότι το είδος των ανθρώπων σαν κι εμένα, όταν ήμουν νεώτερος, ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο να παίξει ένα όργανο το οποίο θα μεταφέρει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τα ακουστικά όργανα και τα όργανα που μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος είναι ίσως πιο αληθινά, για αληθινούς ανθρώπους, περισσότερο απ’ ότι το Stadium Rock ή η Industrial Rap.

Υπάρχει χώρος για τα πάντα, αλλά νομίζω ότι η ακουστική μουσική έχει μια νέα ζωή τώρα εξαιτίας της προσβασιμότητάς της στους ανθρώπους της μουσικής. Στους ανθρώπους που βασικά ενδιαφέρονται για την μουσική σαν μια μορφή τέχνης και μια ποιητική διασκέδαση, παρά για ανθρώπους που θέλουν ένα δυνατό Σαββατόβραδο ξεφαντώματος, το οποίο φυσικά έχει την δική του αξία. Υπάρχει πάντα ένας χρόνος και ένας τόπος στον οποίο φεύγει ο ατμός και επικοινωνείς με πιο φυσικούς θεούς. Το κάνω και μόνος μου, αλλά η καρδιά μου βρίσκεται στο συναίσθημα και την μελωδία, και πού και πώς η μελωδία μπορεί να μεταφέρει και να κατευθύνει το συναισθηματικό περιεχόμενο. Είναι βασικά μια πολύ παλιά ιστορία και εάν έχεις δωρίσει στον εαυτό σου αυτό το είδος της κατάστασης της ζωής, μπορείς πάντα να το εκφράσεις. Είναι μεγάλη ανακούφιση να μπορείς να το κάνεις αυτό.

