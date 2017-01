O Sivert Høyem, οι Cigarettes After Sex, οι Anathema και οι Paradise Lost προστίθενται στο line up του «Rockwave Festival 2017» που θα διεξαχθεί την 1η και τη 2η Ιουλίου στο «TerraVibe», κάνοντάς το ακόμη πιο θελκτικό.

Συγκεκριμένα το Line up διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Σάββατο 1 Ιουλίου

Placebo

Sivert Høyem

Cigarettes After Sex

The Last International Playboys